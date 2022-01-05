2022 İçki zam | İçki (alkol) fiyatı ne kadar zam geldi? Rakı, bira, viski ne kadar oldu? Gıda ürünleri ve enerji ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından bir zam da tütün ürünleri ve alkollü içeceklere geldi. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47'ye yükseldi. Bu karardan sonra bira, rakı, viski, şarap gibi alkollü içeceklere zam gelmesi bekleniyor. Alkol tüketen vatandaşlar ÖTV artışından sonra 2022 içki fiyatları ne kadar oldu? Alkole ne kadar zam geldi? gibi soruları sormaya başladı.

2022 İçki zam | Alkollü içeceklere (içki) 2022 yılında yeni zamlar gelebilir. 2022 yılına elektrik, doğalgaz ve ulaşım zammı ile girilmişti. Son olarak sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış olduç ÖTV artışı yüzde 47 oldu. Bu artışla birlikte içki ve sigara ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor. Bu gellişmeden sonra pek çok kişi İçki (alkol) fiyatı ne kadar zam geldi? Rakı, bira, viski ne kadar oldu? gibi soruları sormaya başladı.

İçki (alkol) fiyatı ne kadar zam geldi?

ÖTV artışı sonrası içki ve sigaralara zam gelmesi muhtemel görünüyor. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

Rakı, bira, viski ne kadar oldu?

ÖTV artışı sonrası içki ürünlerine peş peşe zamlar gelecek. 50'lik biranın vergisi 3.3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı.

Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75. cl'lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya ulaştı.

Rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı yaşandı.

Rakı fiyatı ne kadar olacak?

Bu artışların ardından 70'lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.

Bira fiyatı ne kadar?

50'lik biranın vergisi 3.3 lira artacak.

Tekel bayileri kapalı mı?

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sosyal medya paylaşımında bulunarak Türkiye genelinde dükkan kapattıklarını belirtti. Artış oranının fiyatlara yansıyıp yansımaması Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak. Aksi bir karar alınmadığı sürece sigarada asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.