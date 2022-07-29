2022 Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin (atama) başvuruları başladı mı?
2022 Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin (atama) başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı. Eş durumundan yer değiştirme isteği olanlar başvuruların ne zaman başlayacağını, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte tarihler...
2022-07-29 15:51:27
2022 Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin (atama) başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı. Eş durumundan yer değiştirme isteği olanlar başvuruların ne zaman başlayacağını, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte tarihler...
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
2022 Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği başvurusu ne zaman?
İlan Metni ve Boş Pozisyon Listeleri yayımlanmıştır. Başvurular 3 Ağustos 2022 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
Yayımlanan duyuruya göre; "Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 657-4/B ve 663-45A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin değişik 7. maddesi hükümleri çerçevesinde 28 Temmuz 2022 - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden yapılacaktır." denildi.
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