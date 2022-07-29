2022 Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin (atama) başvuruları başladı mı?

2022 Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin (atama) başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı. Eş durumundan yer değiştirme isteği olanlar başvuruların ne zaman başlayacağını, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte tarihler...