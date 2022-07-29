2022 Öğretmen özür grubu atama (tayin) başvurusu ne zaman? 2022-2023 Mazerete bağlı atama yer değiştirme başvurusu başladı mı? Çeşitli nedenlerden dolayı çalıştıkları okulu, ilçe ve ili değiştirmek isteyen pek çok öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının başlamasını bekliyordu. Merakla beklenen atamalarla ilgili tarih belli oldu .Milli Eğitim Bakanlığı özü grubu atama (tayin) yer değiştirme ön başvuruları için tarihi duyurdu.

2022 Öğretmen özür grubu atama (tayin) başvurusu ne zaman? 2022-2023 Mazerete bağlı atama yer değiştirme başvurusu başladı mı? Çeşitli nedenlerden dolayı çalıştıkları okulu, ilçe ve ili değiştirmek isteyen pek çok öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının başlamasını bekliyordu. Merakla beklenen atamalarla ilgili tarih belli oldu .Milli Eğitim Bakanlığı özü grubu atama (tayin) yer değiştirme ön başvuruları için tarihi duyurdu.

Özür grubu yer değiştirme tayin başvuruları pek çok öğretmen tarafından bekleniyordu. Başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu. Öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan yer değiştiremelere bu sene pek çok öğretmenin başvuru yapması bekleniyor.

2022 Öğretmen özür grubu atama (tayin) başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı özür grubu atama başvurularına ilişkin merakla beklenen tarihleri açıkladı. MEB'dan yapılan duyuruda mazerete bağlı atama yer değiştirmeleri ön başvuruları, 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Özür grubu (mazerete bağlı yer değiştirme) ataması ne zaman?

MEB'in yaptığı duyuruya gre mazere bağlı yer değiştirme başvurularının alınmasının ardından atamalar ise 23 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Mazerete bağlı atama okul ilişki kesme ne zaman?

İlişki kesme işlemleri ise 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

Kimler mazere bağlı yer değiştirme başvurusu yapabilir?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.