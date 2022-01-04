2022 Polis maaşı | Kademe kademe 2022 Ocak polis maaşı ne kadar? En düşük polis maaşı kaç TL oldu?

2022 Polis maaşı | 2022 yılında milyonlarca memura yapılacak zam oranı belli oldu. Polis maaşları da 2022'de zamlı olarak hesaplara yatacak. Binlerce polis 2022 Ocak polis maaşı ne kadar? En düşük polis maaşı kaç TL oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Önce 3 Ocak'ta enflasyon farkı belli oldu ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda memur ek zamlarına ilişkin rakamları duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması ile memurlara toplam enflasyon farkı ile birlikte yüzde 30,5 oranında zam yapılacak.

2022 Polis maaşı | Milyonlarca memur gibi polisler de 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. Polisler Ocak- Haziran döneminde maaşlarını yüzde 30,5 oranında zam alacak. Binlerce polis yeni yılda ne kadar maaş alacaklarının hesabını şimdiden yapmaya başladı. Kademe kademe 2022 Ocak polis maaşı ne kadar? En düşük polis maaşı kaç TL oldu? sorusu pek çok polis tarafından sorulmaya başlandı.

2022 Polis maaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ocak akşamı milyonlarca memurun merakla bnekeldiği açıklamayı yaptı. Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen ve kamuoyuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yüzde 5'lik toplu sözleşme zamına ek olarak yüzde 2,5 oranında zam yapıldığını açıkladı. Enflasyon farkı ile birlikte memurların alacağı zam oranı da belli oldu. Memurlar 2022 yılında Temmuz ayına kadar yüzde %30,5 oranında zam alacak. Bu zam polis ve öğretmenler için de geçerli olacak.

Kademe kademe 2022 Ocak polis maaşı ne kadar?

2022 yılında polis maaşlarına yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. Yeni zamla birlikte 2021 yılında 7 bin 465 TL olan polis maaşı 9 bin 599 liraya çıkmış olacak. Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL'ye yükselecek.

En düşük polis maaşı kaç TL oldu?

En düşük polis maaşı 2022 yılında 9 bin 500 TL civarına yükseldi. Yüzde 30,5 zam sonrası 8/1 polis memurun maaşı da belli oldu.

8/1 derececeki polis memuru 2022 yılının Ocak ayında 9515 TL maaş alacak.

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

Polis nedir?

Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi. Polis birimleri amaç ve sorumluluklarını gerçekleştirmek üzere bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanlarına ulaştırır ve devletin istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkiler ile donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanır. Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir. Görevin türüne göre, tabanca gibi hafif silahları veya ağır askeri silahları kullanma yetkisine sahip olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.