2022 öğrenci affından kimler yararlanamaz? Öğrenci affından kimler yararlanabilir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? (AÖF-Açıköğretim-Uzaktan Eğitim) Merakla beklenen öğrenci affı nihayet çıktı. On binlerce öğrenci çeşitli nedenlerden dolayı üniversite ile ilişkisi kesilmişti. Okula yeniden dönmek için af çıkmasını bekleyenler sonunda beklediklerine ulaştı. 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin detaylar da belli oldu. Öğrenci affından kimlerin yararlanıp yararlanamayacağı ise netleşti.

2022 öğrenci affından kimler yararlanamaz? Öğrenci affından kimler yararlanabilir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? (AÖF-Açıköğretim-Uzaktan Eğitim) Merakla beklenen öğrenci affı nihayet çıktı. On binlerce öğrenci çeşitli nedenlerden dolayı üniversite ile ilişkisi kesilmişti. Okula yeniden dönmek için af çıkmasını bekleyenler sonunda beklediklerine ulaştı. 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin detaylar da belli oldu. Öğrenci affından kimlerin yararlanıp yararlanamayacağı ise netleşti.

On binlerce kişinin merakla beklediği "öğrenci affı" olarak adlandırılan 7417 sayılı Kanun 5 Temmuz 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun usul ve esasları da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlendi.

2022 öğrenci affından kimler yararlanamaz?

2022 öğrenci affından yaralanamayacak olanlar da belli oldu. Buna göre üniversiteden ilişkisi şu suçlar nedeniyle kesilenler af kapsamında yeniden kayıt yaptıramayacak. Terör, cinsel saldırı, kasten öldürmenin yanı sıra devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduklarına karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ile mensubiyeti bulunanlar aftan yararrlanamaz.

Öğrenci affından kimler yararlanabilir?

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile eczacılıkta uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanundan yararlanabilecek.

Üniversite kazanıp kayıt yaptırmayanlar af ile kazandıkları bölüme yeniden kayıt yaptırabilir mi?

Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde (7 Kasım 2022'ye kadar) ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla kanunun ilgili hükümlerinden faydalanabilecek.

5 Temmuz 2022 önce üniversite ile ilişkisi kesilenler de aftan yararlanacak

Yükseköğretim kurumlarından 5 Temmuz 2022'den önce ilişiği kesilen öğrenciler de kanundan yararlanmak için ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna aynı tarihe kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların ise mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Sağlık nedenleriyle başvuramayanların da buna ilişkin heyet raporunu 5 Aralık 2022 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecekleri bildirildi.