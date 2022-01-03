2022 Ocak kira zam oranı | Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri kirasına ne kadar zam yapılacak? Ülkemizde kira zam oranları enflasyon rakamları ile belirleniyor. Her ay açıklanan enflasyon oranlarındaki yıllık TÜFE o ay kiraya yapılacak zam oranını belirliyor. Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu ile de 2022 Ocak ayı kira artış oranları da belli oldu. Peki Ocak kira artış oranları ne kadar olacak?

2022 Ocak kira zam oranı | Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri kirasına ne kadar zam yapılacak? Ülkemizde kira zam oranları enflasyon rakamları ile belirleniyor. Her ay açıklanan enflasyon oranlarındaki yıllık TÜFE o ay kiraya yapılacak zam oranını belirliyor. Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu ile de 2022 Ocak ayı kira artış oranları da belli oldu. Peki Ocak kira artış oranları ne kadar olacak?

Ülkemizde kira artış oranlarını yasal olarak belirlen ölçüt enflasyon oranlarıdır. Enflayon rakamlarında 12 aylık TÜFE kira zam oranlarını belirler. Kirada oturanlar TÜFE'nin üstünde kiralarına artış yapılamayacağını bilmeli.Enflayon ile ortaya çıkan rakamın üstünde bir artış yasal değildi. 2022 yılının ilk kira zam oranları 3 Ocak'ta açıklanan enflayon oranları ile belli oldu. TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

2022 Ocak kira zam oranı

3 Ocak'ta TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Ocak ayı enflasyon kira artış oranı bu rakamların açıklanmasıyla belli oldu. Ocak ayında TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç?

Ocak ayında 2022 yılının ilk kira zammı yüzde 19.60 oldu.

Ocak ayı kira zammı ne kadar?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %19,60

Zam bedeli: 196,0 TL

Zamlı kira bedeli: 1.196,0 TL

Aralık ayı kira zammı ne kadardı?

Aralık ayında kira zamlarına maksimum yüzde 17,71 TL zam yapılacak. Yüzde %17,71 oranında 1000 TL'lik bir kira aşağıdaki gibi oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %17,71

Zam bedeli: 177,1 TL

Zamlı kira bedeli: 1.177,1 TL

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

Kiralama nedir?

Kiralama, başka birine ait bir malın, hizmetin veya mülkün geçici kullanımı için ödeme yapılan bir sözleşmedir.[1] Brüt kira, kiracının bir daire kira bedeli ödediği ve ev sahibinin düzenli olarak mülkiyet tarafından yapılan tüm mülk masraflarını ödediği zamandır. Kiralamaya bir örnek, ekipman kiralamadır. Kiralama, paylaşım ekonomisine bir örnek olabilir. Kiralama zamanı kira sözleşmesi yapılır.

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