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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 Ocak kira zam oranı | Kira artışı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

2022 Ocak kira zam oranı | Kira artışı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

2022 Ocak kira zam oranı | Kira artışı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü kulağı Aralık ayı enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda. 2021 yılı Aralık ayının enflasyon rakamları bugün yani 3 Ocak'ta açıklanacak. Enflasyon rakamları kiradaki konutlara ve iş yerlerine yapılacak yıllık maksimum zammı belirliyor. Kiracı ve ev sahipleri merakla açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

33 Dakika Önce
2022-01-03 09:08:49
2022 Ocak kira zam oranı | Kira artışı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

2022 Ocak kira zam oranı | Aralık ayı neflasyon oranlarının açıklanmasını hem memurlar hem de ev sahipleri ve kiracılar merakla bekliyor. Ocak ayında kira zam oranı açıklanacak enflasyon rakamına göre yapılacak. Kira artışı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak? sorusu şu sıralar pek çok ev sahibi ve kiracı tarafından soruluyor. 2021 yılının son enflayon rakamı Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak.

2022 Ocak kira zam oranı

2022 kira artış oranı TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Kira artış oranı 3 Ocak'ta saat 10.00'dan sonra belli olacak. Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranı için geri sayım başladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı.

Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Ocak kiraya ne kadar zam yapılacağı önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak. Veriler geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz...

Aralık kira zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise %17,71 oldu. Buna göre, aralık ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,71 oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %17,71

Zam bedeli: 177,1 TL

Zamlı kira bedeli: 1.177,1 TL

Beklenti anketi sonuçlandı

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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