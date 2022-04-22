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TIMETURK / GENEL / 2022 Nisan Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? (Fevzi Çakmak Mahalllesi, Fatih, Bağlar, Kirazlı, Yenimahalle) (BEDAŞ-TEDAŞ)

2022 Nisan Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? (Fevzi Çakmak Mahalllesi, Fatih, Bağlar, Kirazlı, Yenimahalle) (BEDAŞ-TEDAŞ)

2022 Nisan Bağcılar elektrik kesintisi | 22 Nisan Cuma Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bağcılar ilçesinin Fevzi Çakmak Mahalllesi, Fatih Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Kirazlı Mahalelsi ve Yenimahalle Mahallesinde 22 Nisan Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre kesintilerin yaşanacağı ve elektriklerin geleceği saat açıklandı. Peki 2022 Nisan Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta geleck?

2 Saat Önce
2022-04-22 09:59:47
2022 Nisan Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? (Fevzi Çakmak Mahalllesi, Fatih, Bağlar, Kirazlı, Yenimahalle) (BEDAŞ-TEDAŞ)

2022 Nisan Bağcılar elektrik kesintisi | 22 Nisan Cuma Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bağcılar ilçesinin Fevzi Çakmak Mahalllesi, Fatih Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Kirazlı Mahalelsi ve Yenimahalle Mahallesinde 22 Nisan Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre kesintilerin yaşanacağı ve elektriklerin geleceği saat açıklandı. Peki 2022 Nisan Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta geleck?

İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde gün içerisinde bazen bakım nedeniyle bazen de arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabiliyor. 22 Nisan'da Bağcılar'da da elektrik kesintileri yaşanacak.

2022 Nisan Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEDAŞ'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre Bağcılar'ın pek çok mahallesinde 22 Nisan'da kısa süreliğine lektrik kesintileri bekleniyor.

Fevzi Çakmak, Fatih, Bağlar, Kirazlı ve Yenimahalle'de elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 22/04/2022 08:00:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 12., 13. sk bölgelerinde 22/04/2022 13:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1125., 1126. sk / YENİMAHALLE mah 1584. sk bölgelerinde 22/04/2022 15:00:00 - 22/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bedaş 22 Nisan Eyüp elektrikler ne zaman gelecek? (Merkez, Göktürk, Karadolap, Çırçır, Karlıtepe, Mimar Sinan Mahallesi elektrik kesintisi)
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