Bedaş 22 Nisan Eyüp elektrikler ne zaman gelecek? (Merkez, Göktürk, Karadolap, Çırçır, Karlıtepe, Mimar Sinan Mahallesi elektrik kesintisi)

Bedaş 22 Nisan Eyüp elektrikler ne zaman gelecek? Eyüpsultan'ın Merkez Mahalleleri, Göktürk, Karadolap, Çırçır, Karlıtepe ve Mimar Sinan Mahallesi'nde 22 Nisan'da elektrik kesintileri yaşanacak. Eyüp'te yaşayan vatandaşlar yaşadıkları elektrik kesintisi sonrası elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. BEDAŞ'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre kesintiler çok uzun sürmeyecek. İşte Bedaş Eyüp Merkez, Göktürk, Karadolap, Çırçır, Karlıtepe Mahallesi'nde elektriklerin geleceği saatler...

Bedaş 22 Nisan Eyüp elektrikler ne zaman gelecek? Eyüpsultan'ın Merkez Mahalleleri, Göktürk, Karadolap, Çırçır, Karlıtepe ve Mimar Sinan Mahallesi'nde 22 Nisan'da elektrik kesintileri yaşanacak. Eyüp'te yaşayan vatandaşlar yaşadıkları elektrik kesintisi sonrası elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. BEDAŞ'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre kesintiler çok uzun sürmeyecek. İşte Bedaş Eyüp Merkez, Göktürk, Karadolap, Çırçır, Karlıtepe Mahallesi'nde elektriklerin geleceği saatler...

Bazen arıza nedeniyle bazen de bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Elektrik kesintisi sonrası vatandaşlar zor anlar yaşıyor ve kesintinin ne zaman giderileceğini araştrımaya başlıyor. 22 Nisan Cuma günü İstanbul'un pek çok ilçesinde olduğu gibi Eyüp Sultan ilçesinde de elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bedaş 22 Nisan Eyüp elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ internet sitesinden anlık elektrik kesintilerini ve elektriğin tahmini olarak ne zaman verilmeye başlanacağını duyuruyor. İşte 2022 Nisan'da Eyüp'te (Merkez, Göktürk, Karadolap, Çırçır, Karlıtepe) yaşanacak elktrik kesintileri...

Eyüp Merkez, Göktürk Mahallesi, Karadolap Mahallesi, Çırçır Mahallesi, Karlıtepe, Mimar Sinan Mahallesi elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, ÇIKMAZ sk /

MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 1.ÇAMLIK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 2.KÜLTÜR, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, ATA, AY, AYIŞIĞI, BAHÇEKÖY, CENDERE YOLU, DERE, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, HAMİDİYE, IŞIK, KARTAL, KEREM, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, REYHAN, TARÇIN, YAKUT, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk /

MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ORKİDE, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİLARA, DİSPANSER, EFE, ELİF, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, ITIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KIRAÇ, KISMET, KORU, KUBİLAY, KUMSU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, YILMAZ, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 22/04/2022 08:00:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, ABDULHAMİT HAN, DİSPANSER, EFE, YALÇIN, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.DENİZ, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, FISTIK, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN sk bölgelerinde 22/04/2022 09:30:00 - 22/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KIRKMERDİVEN, KUTUCU, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah YAHYA GALİPBEY sk bölgelerinde 22/04/2022 10:00:00 - 22/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜL sk / ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EFELER, EVREN, IŞIL, NİHAL, OYA, SARAY sk bölgelerinde 22/04/2022 10:00:00 - 22/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -AĞAÇLI mah sk bölgelerinde 22/04/2022 10:00:00 - 22/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. .