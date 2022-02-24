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TIMETURK / GENEL / 2022 Model sıfır Broadway fiyatı ne kadar? Elektrikli Renault Broadway ne zaman çıkacak?

2022 Model sıfır Broadway fiyatı ne kadar? Elektrikli Renault Broadway ne zaman çıkacak?

2022 Model sıfır Broadway fiyatı ne kadar? Elektrikli Renault Broadway ne zaman çıkacak? Otomobil piyasasında bir süredir eski ve çok tutulmuş modellerin yenilenerek yeniden satışa çıkarılacağı iddiaları oldukça fazla konuşulmaya başlandı. TOFAŞ Şahin modelinin de Afrika'da üretimine yeninden başlayacağı iddiaları henüz doğrulanmamışken bu kez de Renault Broadway'in elektrikli versiyonunun çıkacağı iddiası geldi. Nostalji tutkunlarını heyecanlandıran iddialar üzerine 2022 Model sıfır Broadway satış fiyatı merak edilmeye başlandı. Peki Sıfır elektrikli Renault Broadway ne kadara satılacak?

2 Saat Önce
2022-02-24 15:43:34
2022 Model sıfır Broadway fiyatı ne kadar? Elektrikli Renault Broadway ne zaman çıkacak?

2022 Model sıfır Broadway fiyatı ne kadar? Elektrikli Renault Broadway ne zaman çıkacak? Otomobil piyasasında bir süredir eski ve çok tutulmuş modellerin yenilenerek yeniden satışa çıkarılacağı iddiaları oldukça fazla konuşulmaya başlandı. TOFAŞ Şahin modelinin de Afrika'da üretimine yeninden başlayacağı iddiaları henüz doğrulanmamışken bu kez de Renault Broadway'in elektrikli versiyonunun çıkacağı iddiası geldi. Nostalji tutkunlarını heyecanlandıran iddialar üzerine 2022 Model sıfır Broadway satış fiyatı merak edilmeye başlandı. Peki Sıfır elektrikli Renault Broadway ne kadara satılacak?

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri olan TOFAŞ Şahin'in yenilerenerek satışa çıkacağı iddiaları basında genişçe yer bulmuştu. Şahin tutkunlarını heyecanlandıran gelişmenin ardından şimdi de Renault Broadway'in yenilerek elektrkli olarak satışa çıkabileceği iddia edildi. Renault 9 olarak da adlandırılan Broadway Türkiye'de 1985 yılında üretilmeye başlanmıştı. GTL versiyonuyla Oyak-Renault tarafından üretilen Broadway'in 2000 yılına kadar sattışı devam etmişti.

2022 Model sıfır Broadway fiyatı ne kadar?

Renault'un Broadway modelinin yeniden satışa çıkacağı iddiaları otomobil tutkunlarını meraklandırdı. Tasarım aşamasında olduğu belirtilen Renault Broadway'in 2024 yılında piyasaya sunulacağı iddia ediliyor. Renault Broadway'in yenilenmiş versiyonunun satış fiyatına dair henüz bir bilgi yok. Zira 2024'e kadar satış fiyatları oldukça değişebilir.

Elektrikli Renault Broadway ne zaman çıkacak?

Elektrikli Renault modelinin 2024 yılında satışa çıkacağı iddia edildi. Ancak iddiaları doğrulayacak resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Renault Broadway nedir?

Renault 9 Türkiye'de 1985 yılında GTL versiyonuyla Oyak-Renault tarafından üretilmeye başlanmıştır. 1986'da seriye dizel versiyonu GTD ve daha sonra benzinli versiyonlar GTC ve GTE Broadway modelleri eklenmiştir. 1991 yılında GTC üretimi sonlanmış olup yerini Spring modeline bırakmıştır.Seriye 1993'te 1600 cc benzinli motora sahip Fairway katılmıştır.En çok tutulan modeli GTE Broadway'dir.

Benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanında Renault 9'un manuel ve otomatik vites seçenekleri de bulunmaktadır. Aracın iç ve dış dizaynı, Türkiye'de satışa sunulduğu 1985 yılından üretiminin sonlandırıldığı 2000 yılına kadar pek çok kez değiştirilmiştir.Renault 9'a Avrupa Emisyon Normlarına uygun olması için 1996'da 1.4 litrelik enjeksiyonlu benzinli motor seçeneği ilave edilmiştir. 1997 - 2000 yılları arası 9 sayısı çıkarılmış sadece Renault Broadway ismini almıştır.

2022 model sıfır Şahin fiyatı ne kadar? Sıfır Tofaş Şahin ne zaman satılacak?
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