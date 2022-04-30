2022 Marmara’da hangi sahil ve plajlarda müsilaj var? Müsilaj (deniz salyası) hangi denizlerde var? Müsilajlı denize girilir mi? soruları Mayıs ayları gelindikçe vatandaşlar tarafından bu sene de sıkça sorulmaya başlandı. Havaların ısınmasıyla denize girmek isteyenler geçtiğimiz sene müsilaj yüzünden plajların keyfini çıkaramamıştı. Bu sene de denizlerde müsilaj oluşumları görülmeye başlandı. Müsilaj Marmara Denizi kıyılarında görülüyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova gibi illerin sahil ve plajlarında müsilaj (deniz salyası) oluşumu başladı.

2022 Marmara'da hangi sahil ve plajlarda müsilaj var? Müsilaj (deniz salyası) hangi denizlerde var? Müsilajlı denize girilir mi? soruları Mayıs ayları gelindikçe vatandaşlar tarafından bu sene de sıkça sorulmaya başlandı. Havaların ısınmasıyla denize girmek isteyenler geçtiğimiz sene müsilaj yüzünden plajların keyfini çıkaramamıştı. Bu sene de denizlerde müsilaj oluşumları görülmeye başlandı. Müsilaj Marmara Denizi kıyılarında görülüyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova gibi illerin sahil ve plajlarında müsilaj (deniz salyası) oluşumu başladı.

Marmara Denizi'nin kabusu 2022 yılında erken başladı. Geçtiğimiz yıllarda Marmara'da denizin üstünü bir beton tabakası gibi kaplayan müsilaj oluşumu bu sene yeniden görülmeye başladı. Marmara'da havaların sıınmasıyla denize girmek isteyenler müsilajın nerede, hangi sahil ve plajlarda olduğunu araştırıyor.

2022 Marmara'da hangi sahil ve plajlarda müsilaj var?

Müsilajın oluşmasında en büyük nedenlerin başında ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova gibi sanayi kentlerdeki kirlenen su kaynaklarının denize dökülmesi ile arıtma sorunları geliyor.

Müsilaj (deniz salyası) hangi denizlerde var?

Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçeleri yoğun hayvancılık faaliyetleri yapılan ilçelerdir. 2019 yılında Bursa İl Çevre Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Bursa İl Çevre Durum Raporu'nda il genelindeki su kaynaklarının kirlenme nedenleri araştırılmıştır. Bu rapora göre, hayvan yetiştiriciliği kaynaklı su kirliliğinin en çok kirlenmeye maruz kaldığı ilçelerin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İnegöl olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Susurluk Havzası Koruma Eylem Planına göre de, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde hayvancılık kaynaklı kirlilik yüklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.”

Müsilajlı denize girilir mi?

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Müsilaj nedir?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.