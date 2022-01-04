2022 lise mezunu-üniversite mezunu (lisans) hemşire maaşı | En düşük hemşire maaşı ne kadar? sorusu pek çok hemşire tarafından araştırılmaya başlandı. 2022 yılında milyonlarca memurun ne kadar zam alacağı kesinleşti. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan memur toplu sözleşme zamlarına 2.5 puan artış yapıldığını duyurdu. Ek zamların belli olmasının ardından hemşireler 2022 yılında ne kadar zam alacaklarını hesaplamaya başladı. Lise mezunu, ve üniversite mezunu olmak üzere iki çeşit hemşirelik grubunda maaşlı zamlar belli oldu. Peki hemşireler ocak ayında ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca memur gibi hemşirelerin de 2022 yılında alacakları zam miktarı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon farkının belli olmasının ardından Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur ek zamlarının yüzde 2.5 olduğunu duyurdu. Enflasyon farkıyla birlikte memurlara 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Hemşireler de bu oranda bir artış alacak.

2022 lise mezunu-üniversite mezunu (lisans) hemşire maaşı

2022 yılında milyonlarca memur gibi hemşireler de maaşlarını zamlı alacak. Enflayon farkı ve ek zam oranı ile birlikte hemşire 2022 zam oranı yüzde 30,5 olarak açıklandı. Hemşire maaşları kademe ve dereceye göre değişmektedir. Ayrıca üniversite mezunu hemşire ile lise mezunu hemşire maaşlarında da farklılık vardır.

Mevcut maaşı 5.898 TL olan lisans mezunu 5/1 kademedeki hemşirenin maaşına 2 bin tl civarında zam geldi. 2022 zammı ile birlikte 5/1 hemşire maaşı 8.351 TL oldu.

En düşük hemşire maaşı ne kadar?

Mevcut maaşı 5.898 TL olan lisans mezunu 5/1 kademedeki en düşük hemşire maaşına 300 TL artış yapıldı. En düşük hemşiremaaşı 6.187 TL oldu.

2022 memur maaşları

2022 yılında tüm memurlara yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. İşte 2022 memur maaşları;

Genel müdür (1/4) 21.330

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.188

Memur (Lisans - 9/1) 6.854

Öğretmen (1/4) 8.668

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 19.510

Baş komiser (3/1) 11.162

Polis memuru (8/1) 9.706

Uzman doktor (1/4) 13.312

Hemşire (Lisans - 5/1) 8.351

Mühendis (1/4) 11.440

Teknisyen (Lise - 11/1) 7.132

Araştırma görevlisi (7/1) 10.809

Vaiz (1/4) 9.003

Avukat (1/4) 10.934

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.