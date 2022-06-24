2022 LGS sınav görevli ücretleri yattı mı? MEB LGS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti bugün yatar mı? 5 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavına bir milyondan fazla aday katıldı. İstedikleri lisede eğitime devam etmek için sınavda ter döken adaylar gibi öğretmenler ve kamu personelleri de sınavda sınav görevlisi olarak yer aldı. LGS sınavında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak sınav görevini tamamlayan adaylar ücretlerin ne zaman hesaplara yatacağını merak edip araştırıyor. Peki 2022 LGS sınav görevi ücreti bugün yatar mı?

2022 LGS sınav görevli ücretleri yattı mı? MEB LGS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti bugün yatar mı? 5 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavına bir milyondan fazla aday katıldı. İstedikleri lisede eğitime devam etmek için sınavda ter döken adaylar gibi öğretmenler ve kamu personelleri de sınavda sınav görevlisi olarak yer aldı. LGS sınavında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak sınav görevini tamamlayan adaylar ücretlerin ne zaman hesaplara yatacağını merak edip araştırıyor. Peki 2022 LGS sınav görevi ücreti bugün yatar mı?

5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınava Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. Lise eğitimi için oldukça kritik bir öneme sahip olan LGS'nin birinci oturumu 09:30'da ikinci oturum ise 11:30'da başlayadı. LGS sınavında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer aldı. LGS sınav görevli ücretlerinin yatıp yatmadığı ise pek çok öğertmen tarafından sıkça araştırılıyor.

2022 LGS sınav görevli ücretleri yattı mı?

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Burada büyük bir organizasyon yapılıyor. Sınavın güvenli bir ortamda sorunsuz bir şekilde tamamlanması, önceliğimiz. Yaklaşık 17 bin 915 okulumuzda sınav yapılacak, 700 bin dolayında sınav görevlimiz olacak." dedi. LGS sınav görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

MEB LGS sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB tarafından yapılan LGS sınavına katılım bu sene oldukça fazlaydı. Bu nedenle gözetmen sayısıda bu sene herzamankine göre fazla oldu. 700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.

MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle MEB ehliyet e-sınavında görev alanlar uzun süre ücret ödemelerinin yapılmaması üzerine tedirgin oluyor. E-sınav ücretleri 1 ay ile 1.5 ay sonra hesaplara yatırılıyor.

MEB LGS sınav görevli ücreti ne kadar? Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı

LGS Gözetmen 317 TL %15

LGS Yedek Gözetmen 238 TL %15

LGS Salon Başkanı 327 TL %15

LGS Bina Yöneticisi 377 TL %15

LGS Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL %15

LGS Engelli Gözetmen 397 TL %15

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.