2022 İstanbul'da itikaf hangi camilerde yapılacak? Bu sene İstanbul'da hangi camilerde itikaf olacak? İtikaf hangi mescit ve camilerde girilecek? soruları İstanbul'da yaşayan Müslümanlar tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında camilerde itikaf ibadetine toplum sağlığı gözetilerek kısıtlama getirilmişti. 2022 yılında itikaf ibadetlerine devam edilecek. İstanbul'da hangi camilerde itikaf yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki tüm cami ve mescitlerde itikafa girilir mi? İşte İstanbul ilçe ilçe itikaf camileri ve mescitleri...

2022 İstanbul'da itikaf hangi camilerde yapılacak? Bu sene İstanbul'da hangi camilerde itikaf olacak? İtikaf hangi mescit ve camilerde girilecek? soruları İstanbul'da yaşayan Müslümanlar tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında camilerde itikaf ibadetine toplum sağlığı gözetilerek kısıtlama getirilmişti. 2022 yılında itikaf ibadetlerine devam edilecek. İstanbul'da hangi camilerde itikaf yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki tüm cami ve mescitlerde itikafa girilir mi? İşte İstanbul ilçe ilçe itikaf camileri ve mescitleri...

Ramazan ayının yarısı geride kalırken milyonlarca Müslüman itikaf ibadeti için sabırsızlıkla bekliyor. 2022 yılında Ramazan ayında ilk oruç 2 Nisan'da tutuldu. İtikaf Ramazanın son 10. günü başlıyor. Dolayısıyla 2022 yılında itikaf günü 22 Nisan'da başlayacak. 22 Nisan'da Mslümanlar itikaf ibadetleri kapsamında camilerde ibadet yapacak. 2022 yılşında Kovid-19 kısıtlamaları olmadan vatnaaşlar camilerde itikaf ibadetlerini yapabielcek. Peki İstanbul'da itikafa girilecek camiler hangileri? Tüm cami ve mescitlerde itikafa girilir mi?

2022 İstanbul'da itikaf hangi camilerde yapılacak?

Adalar'da itikafa girilecek camiler: Hamidiye Camiî, Burgazada Camiî,

Arnavutköy'de itikafa girilecek camiler: Arnavutköy Merkez Camiî, Hadımköy Merkez Camiî,

Ataşehir'de itikafa girilecek camiler: Bayraktar Camiî, İmam-ı Buhari Camiî, Mimar Sinan Camiî,

Avcılar'da itikafa girilecek camiler: Firuzköy Camiî, Cihangir Camiî, Mevlana Camiî, Beşyol Mescidi Camiî,

Bağcılar'da itikafa girilecek camiler: İmam-ı Gazali Camiî,

Bahçelievler'de itikafa girilecek camiler: Kocasinan Merkez Camiî, Şirinevler Ulu Camiî, Siyavuşpaşa Camiî,

Bakırköy itikafa girilecek camiler: Osmaniye Hamidiye Camiî, Zuhuratbaba Camiî,

Başakşehir'de itikafa girilecek camiler: Elmalılı Hamdi Yazır Camiî, Ensar Camiî, Süleyman Çelebi Camiî, Emlak Konut Camiî, Sultan Beyazıt Camiî,

Bayrampaşa'da itikafa girilecek camiler: Kocatepe Camiî,

Beşiktaş'da itikafa girilecek camiler: Tezkereci Osman Efendi Camiî, Şenlikdere Camiî,

Beykoz'da itikafa girilecek camiler: Hacı Alibey Camiî,

Beylikdüzü'de itikafa girilecek camiler: İhlas Marmara Evleri Camiî, Kuva-yi Milliye Camiî,

Beyoğlu'nda itikafa girilecek camiler: Şehadet Camiî, Kabataş Mustafa Ağa Camiî,

Büyükçekmece'de; Beykent Camiî, Kuba Camiî, Medine Camiî, Şehit Yahya Çavuş Camiî, Zeynelabidin Camiî,

Çatalca'da itikafa girilecek camiler: Ulu Camiî, Sanayi Mescidi,

Çekmeköy'de itikafa girilecek camiler: Taşlıca Camiî, Alemdağ Kevser Camiî, Alemdağ Merkez Camiî,

Esenler'de itikafa girilecek camiler: Son Durak Camiî,

Esenyurt'ta itikafa girilecek camiler: Hz. Ebubekir Camiî, Hz. Ömer Camiî, Hz. Rabia Camiî,

Eyüpsultan'da itikafa girilecek camiler: Alibeyköy Yeşiltepe Camiî, Nenehatun Camiî, Ülker Camiî, Zalmahmut Paşa Camiî,

Fatih'te itikafa girilecek camiler: 18 Sekbanlar Camiî, Nişanca Mehmet Paşa Camiî,

Gaziosmanpaşa'da itikafa girilecek camiler: Bağlarbaşı Camiî, Çifte Minare Camiî, Kırçeşme Camiî,

Göngüren'de itikafa girilecek camiler: Akıncılar Camiî, Gençosman Camiî,

Kadıköy'de itikafa girilecek camiler: Hasanpaşa Camiî

Kağıthane'de itikafa girilecek camiler: Huzur Camiî, Seyrantepe Merkez Camiî,

Kartal'da itikafa girilecek camiler: Kavaklı Camiî, Fatih Sultan Mehmet Camiî,

Küçükçekmece'de itikafa girilecek camiler: Darüsselam Camiî, Takva Mescidi,

Maltepe'de itikafa girilecek camiler: Altıntepe Camiî, Fındıklı Seyitağa Camiî,

Pendik'te itikafa girilecek camiler: Sahil Camiî, Velibaba Merkez Camiî,

Sancaktepe'de itikafa girilecek camiler: Sarıgazi Ahmet Bıyık Camiî,

Sarıyer'de itikafa girilecek camiler: Ayazağa Şerife Bacı Camiî, Çamlıtepe Merkez Camiî,

Silivri'de itikafa girilecek camiler: Mimarsinan Camiî, Selimpaşa Camiî,

Sultangazi'de itikafa girilecek camiler: Mescid-i Selam Camiî,

Şile'de itikafa girilecek camiler: Hacıosmanağa Camiî, Günani Camiî,

Tuzla'da itikafa girilecek camiler: Yayla Merkez Camiî,

Ümraniye'de itikafa girilecek camiler: Hz. Hasan, Hekimbaşı Fatih, Mareşal Fevzi Çakmak Camiî,

Üsküdar'da itikafa girilecek camiler: Bodrumi Camiî, Cennet Camiî, Valide-i Cedid Camiî, Kotku Camiî, Şemsi Sivasi Camiî,

Zeytinburnu'nda itikafa girilecek camiler: Emine İnanç Vakfı ve Batı Trakya camiîlerinde itikafa girilebilecek.

İtikâf nedir, nasıl yapılır?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 658-662).