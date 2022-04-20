2022 itikaf ne zaman başlayacak? İtikafa ne zaman girilecek? Hangi gün itikaf günü? Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe vatandaşlar itikaf günlerinin ne zaman başlayacağını araştırır oldu. Müslümanlar camilerde itikafa girerek ibadet etmek için sabırsızlanıyor. Ramazan ayında Müslümanların itikaf ile camileri doldurması bekleniyor. Peki itikaf hangi gün başlar? İtikaf evde yapılır mı? İtikaf ne kadar sürer?

2022 itikaf ne zaman başlayacak? İtikafa ne zaman girilecek? Hangi gün itikaf günü? Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe vatandaşlar itikaf günlerinin ne zaman başlayacağını araştırır oldu. Müslümanlar camilerde itikafa girerek ibadet etmek için sabırsızlanıyor. Ramazan ayında Müslümanların itikaf ile camileri doldurması bekleniyor. Peki itikaf hangi gün başlar? İtikaf evde yapılır mı? İtikaf ne kadar sürer?

Ramazan ayının yarısını geçtik. Milyonlarca Müslüman bu kutsal ayda oruç ibadetini yerine getirirken aynı zamanda itikaf günlerinin de ne zaman başlayacağını araştırıyor. Ramazan ayının son 10 gününde Müslümamlar itikafa girer. Peki itikaf günleri ne zaman başlıyor?

2022 itikaf ne zaman başlayacak?

İtikaf Ramazan ayında Müslümanlar ibnadetlerini itikaf yaparak devam ettirirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etme anlamına gelen itikaf Müslümanlar tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir. 2022 yılında 2 Nisan'da ilk sahura kalktık ve oruç tuttuk. Dolaysıyla itikaf günü 22 Nisan'a denk gliyor.

İtikafa ne zaman girilecek?

İtikaf güleri Müslümanlar tarafından merak ediliyor. İtikaf Ramazan ayının son 10. gününden itibaren başlar. İtikaf ile Müslümanlar camiye ve mescide kapanarak Allah'a ibadet eder, günahlarının bağışlanması için dua eder. 2022'de itikaf 22 Nisan'da başlamatadır.

İtikaf nedir?

İtikaf'ın anlamı kısaca şöyledir; Bir yere çekilip yalnız ibadetle meşgul olma. Ramazan ayının son on gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etme. Özellikle ramazanın son on gününde mescit ve benzeri yerlerde kalıp ibadet, ilm-i iman ve Kur'an, evrad ve ezkâr gibi ibadetlerle meşgul olma

İtikâf nedir, nasıl yapılır?

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 658-662).

Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'” (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir. .