2022 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2021 İstanbul'a kar yağacak mı? Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları da oldukça düştü. Meteoroloji'den de kar uyarıları gelmeye başladı. Doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmeye başlandı bile. İstanbul'da yaşayanlar da İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını merak edip araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da bu sene iyi bir kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağar?

2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2021 İstanbul'a kar yağacak mı? Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları da oldukça düştü. Meteoroloji'den de kar uyarıları gelmeye başladı. Doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmeye başlandı bile. İstanbul'da yaşayanlar da İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını merak edip araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da bu sene iyi bir kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağar?

Meteoroloji'den kar uyarıları peş peşe gelömeye başladı. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışı yer yer görülmeye başladı. Ayrıca Karadeniz'in yüksek kesimlerine de kar yağışı başlaak üzere. MEteoroloji son uyıarısında Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

2021-2022 İstanbul'a kar yağacak mı?

Milliyet'te ye alan habere göre; Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir 2021-2022 İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt verdi. Özdemir şunları söyledi: Genelde İstanbul, ocak ayının ortalarından şubat ayının sonlarına doğru kar görür. Fakat son yıllarda başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi'ne baktığımızda kar yağışı sıklıkları çok azalmış durumda. İstanbul başta olmak üzere genel olarak Marmara'da yağışlar azalmış durumda. Hatta yağışsız günler, haftalar ve aylar sıklıkla görülmeye başlandı. Ancak bu yıl Anadolu'daki kadar olmasa da İstanbul ile çevresi çokça yağmur ve kar görecek.

2022 İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

2021 yılında İstanbul'da ilk kar 14 Ocak 2021 tarihinde düşmüştü. İstanbul'da genellikle kar yağışları Aralık sonu ile ocak ayının başı ve ortası gibi başlıyor. Bu sene de bu aylarda İstanbul'a kar yağması muhtemel görünüyor. Eldeki meteoroloji veriler ve uzmanların değerlendirmelerine bakılırsa İstanbul'da bu kış iyi bir kar yağışı görülebilir.

Kar nedir?

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0°C altında su buharının yoğunlaşması ile oluşur.

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.

Kar kristallerinin şekillerinin çok fazla çeşitlilik göstermesi, popüler olan "birbirine benzer iki tane yok" ifadesine yol açmıştır. İstatistik olarak mümkün olmasına rağmen, yere inerken kristalin maruz kaldığı sıcaklık ve nem çok fazla değişkenlik gösterdiği için aynı şekilde iki kristal oldukça ender oluşur. 1885 yılından itibaren mikroskopla fotoğraflama yöntemi ile ikiz kar kristali arama girişimleri sonucunda bugün binlerce kar kristalinin farklı varyasyonlarını bilmekteyiz. Aynı koşullarda oluşan kar kristallerinin birbirlerine benzer olmaları, oluşum ortamları birbirine ne kadar çok benzerse, o kadar olasıdır. Birbirinin aynısı iki kar kristali 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde tespit edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.