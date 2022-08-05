2022 GSB işçi alımı başvurusu ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları nedir?

GSB personel alımı başvuru ve kura çekme tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 kadrolu işçi alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı pozisyonlara personel alımına ilişkin duyuruyu paylaştı. İl teşkilatında istihdam edilecek 1017 kadrolu işçinin istihdamı için başvuru koşulları ve başvuru ekranı ilanla ilgilenenler tarafından aranıyor. Peki, GSB işe alım başvurusu ve kura çekilişi ne zaman?