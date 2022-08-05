2022 GSB işçi alımı başvurusu ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları nedir?
GSB personel alımı başvuru ve kura çekme tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 kadrolu işçi alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı pozisyonlara personel alımına ilişkin duyuruyu paylaştı. İl teşkilatında istihdam edilecek 1017 kadrolu işçinin istihdamı için başvuru koşulları ve başvuru ekranı ilanla ilgilenenler tarafından aranıyor. Peki, GSB işe alım başvurusu ve kura çekilişi ne zaman?
2022-08-05 09:41:40
GSB personel alımına ilişkin son dakika açıklaması Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 kadrolu temizlik işçisi, 144 engelli kadrolu, 106 eski hükümlü kadrolu temizlik işçisi alacaklarını açıkladı. İŞKUR üzerinden yapılacak GSB 1017 personel alım başvuruları 8 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2022 GSB işçi alımı başvurusu ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesinde istihdama ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başvurular 08 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılabilecektir. Ayrıca servis noktalarından ve Alo 170 hattından başvurular yapılabilmektedir.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi için gönderilen listede yer alan adaylar 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü çekilecektir. Çekiliş yeri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacaktır. Çekiliş noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar dilerlerse kura çekilişini de izleyebilecekler.
Kura çekiminin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) duyurulacaktır.
GSB personel alımı başvuru şartları nedir?
İşe alım başvuru şartları henüz belirlenmemiştir.
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