2022 Green Card (Yeşil Kart) Başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? Green Card (Yeşil Kart) başvuru ücreti var mı? Green Card başvurusu ücretli mi? ABD'de çalışma hakkı ve ikamet hakkı kazanmak isteyenler Green Card başvurusu için bekliyordu. 2022 Green Card (Yeşil Kart) başvuruları başladı. https://dvprogram.state.gov/ adresinden başvurularını yapanlar Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki Green Card başvurusu kura çekilişi ne zaman?

2022 Green Card (Yeşil Kart) Başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? Green Card (Yeşil Kart) başvuru ücreti var mı? Green Card başvurusu ücretli mi? ABD'de çalışma hakkı ve ikamet hakkı kazanmak isteyenler Green Card başvurusu için bekliyordu. 2022 Green Card (Yeşil Kart) başvuruları başladı. https://dvprogram.state.gov/ adresinden başvurularını yapanlar Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki Green Card başvurusu kura çekilişi ne zaman?,

ABD'nin göçmen kabulünde verdiği Green Card için başvurular başladı. Her sene yüz binlerce kişinin başvurduğu Green Card (Yeşil Kart) başvurularında bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Pasaportu olmayanlar da 2022 Green Card (Yeşil Kart) başvurusu yapabilecek. Ayrıca 2022 Green Card (Yeşil Kart) başvurusu için en az mezuniyet olarak lise mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca bir işte uzun süre çalıştığını ve usta olduğunu da belge ile kanıtlaması gerekiyor. 2022 Green Card (Yeşil Kart) başvurusu yapanlar sonuçların-kura çekilişinin ne zaman olacağını merak ediyor.

2022 Green Card (Yeşil Kart) Başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

2022 Green Card (Yeşil Kart) başvuruları online olarak yapılmaktadır. Green Card başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. 2022 Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi yok. Başvurularını tamamlayanlar http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

2022 Green Card (Yeşil Kart) başvurusu son gün ne zaman?

2022 yılında ABD'de yaşamak ve oturum hakkı kazanmak isteyenlerin başvurduğu Green Card başvuruları başladı. DV 2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim ile 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

Green Card (Yeşil Kart) başvuru ücreti var mı?

Green Card sisteminde başvuru ücreti yoktur. Başvuru ücreti isteyen sitelere itibar etmeyiniz. Başvuru ücreti isteyen sitelerden başvuru yapmayın. Başvurular https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılır ve herhangi bir ücret ödenmezi.

Green Card (Yeşil Kart) başvuru şartları neler?

- ABD hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, uygun ülkeler arasında yer alıyor.

- Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

- Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

- Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

- Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

- Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

- Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

- Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

- Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.