Green Card başvuru 2022 | Green Card (Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti var mı? Grin kart başvurusu başladı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve yaşama şansı yakalamak isteyenler her sene Green Card başvurusu yapıyor. 2022 ABD Green Card başvuru tarihleri de belli oldu. Daha önce pasaport şartı aranırken başvurularda artık pasaport şartı da aranmıyor. Peki 2022 Green Kart başvuruları başladı mı? Başvurular nereden, yapılır, ücretli mi?

Green Card başvuru 2022 | Green Card (Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti var mı? Grin kart başvurusu başladı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve yaşama şansı yakalamak isteyenler her sene Green Card başvurusu yapıyor. 2022 ABD Green Card başvuru tarihleri de belli oldu. Daha önce pasaport şartı aranırken başvurularda artık pasaport şartı da aranmıyor. Peki 2022 Green Kart başvuruları başladı mı? Başvurular nereden, yapılır, ücretli mi?

Green Card ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı elde edenlere verilen bir belgedir. Green Card ile ABD'de çalışmak ve ve ABD'de yaşamak yasal oluyor. ABD'de her sene dünyanın tüm ülkesinden Green Card başvurusu alıyor. Başvuru sonucuna göre Green Card verilecek olan kişiler belli oluyor. 2022 yılında da Green Card başvurlarının başlaması merakla bekleniyordu. Beklenen duyuru geldi.

Green Card başvuru 2022

ABD Green Card başvuruları başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı. Büyükelçilik, DV 2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim ile 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Green Card başvurusu yapmak için https://dvprogram.state.gov/ adresine giriş yapmak gerekiyor. ABD'de yaşam ve çalışma hakkını yakalamak isteyenler başvurunun ardından sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Yeşil Kart çıkan adaylar bilgilendirilecek.

Green Card (Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır?

Green Card (Yeşil Kart) başvurusu online olarak yapılıyor. Başvurular için pasaport artık zorunlu değil. ABD Green Card başvuusuna uygun ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye'de yaşayan ve ABD'ye göç etmek isteyenler https://dvprogram.state.gov/ adresinden başvuru yapabilecek. ABD Green Card başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı TIKLAYIN

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

Green Card (Yeşil Kart) başvuru ücreti var mı?

Green Card'a başvurusu ücretli değildir. Green Card başvrusu kabul edilen tüm ülkelerde başvuru ücreti istenmiyor. Green Card başvuru sitesi gibi görünen ancak ücret talep eden sitelere itibar etmeyiniz.

Green Card başvuru şartları neler?

- ABD hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, uygun ülkeler arasında yer alıyor.

- Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

- Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

- Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

- Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

- Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

- Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

- Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

- Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

Green Card nedir?

Yeşil Kart (Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir. 18 veya daha büyük yaştaki göçmenler, istisnai durumlar dışında bu kartı yanlarında taşımak zorundadır; aksi durumda kişi, 30 güne kadar hapis cezası gibi yaptırımlara tabi tutulur.

Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin ABD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir. Ayrıca ABD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir. 18 yıl yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir ABD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya ABD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir. Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir. Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti—özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç—ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden "sınır dışı edilebilir" konumuna gelir. .