2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? Galatasaray İlkokulu kura çekiliş sonuçları kazanan isim listesi nasıl, nereden sorgulanır? Galatasaray İlköğretim Okulu kura ile 50 öğrenciyi kabule diyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için binlerce kişi Galatasaray ilkokuluna ön başvuru yaptı. Başvuru yapan binlerce kişi noter huzurunda çekilecek olan kura sonuçlarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. 4 Temmuz Pazartesi günü belli olacak kura çekilişi isim listesi sorgulama ise oldukça basit. İşte yapılması gerekenler...

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? Galatasaray İlkokulu kura çekiliş sonuçları kazanan isim listesi nasıl, nereden sorgulanır? Galatasaray İlköğretim Okulu kura ile 50 öğrenciyi kabule diyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için binlerce kişi Galatasaray ilkokuluna ön başvuru yaptı. Başvuru yapan binlerce kişi noter huzurunda çekilecek olan kura sonuçlarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. 4 Temmuz Pazartesi günü belli olacak kura çekilişi isim listesi sorgulama ise oldukça basit. İşte yapılması gerekenler...

2022-2023 eğitim öğretim döneminde Galatasaray ilkokulu 50 öğrenciyi kura ile bünyesine dahil edecek. Çocuklarının iyi bir ilkokulda eğitim hayatına başlamasını isteyen binlerce aile Galatasaray İlkokulu kura çekilişi için ön başvuru yaptı. Galatasaray İlkokulu birinci sınıf için kura çekilişi, 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle gerçekleşecektir. Binlerce veli için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Kura çekilişi bugün gerçekleşecek ve kazanan öğrencilerin isim listesi ilan edilecek.

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinden yayınlanacaktır. Kazananların isim listesi ve yedek adayların isim listesi internet ortamından online olarak sorgulanabielcek.

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi ne zaman saat kaçta?

2022 yılında kura başvuruları sürelerinin kapanmasının ardından noter huzunda kura çekilişi yapılacak. 50 minik öğrencinin Galatasaray İlkokulu'nda eğitim görnesi için yapılacak olan kura çekilişi 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Kura noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenir.

Galatasaray ilkokulu hakkında

T.C. Galatasaray Üniversitesi Galatasaray İlköğretim (İlkokul & Ortaokul) Türkiye ve Fransa hükümetleri arasında imzalanan 14.04.1992 tarihli uluslarası anlaşmaya dayalı olarak 06.06.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanuna göre Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Galatasaray Lisesi'ne bağlı bir öğretim kurumudur.

GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU KURA DUYURUSU