2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi ne zaman saat kaçta? Galatasaray İlköğretim okulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi nasıl sorgulanır? 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Galatasaray İlkokulu kura ile 50 öğrenci kabul edecek. Çocuklarının iyi bir okulda eğitim hayatına başlamasını isteyen pek çok aile Galatasaray İlkokulu için başvuruda bulundu. Yüzlerce kişinin başvurduğu Galatasaray İlköğretim Okulu kura çekilişine sayılı günler kala velilerin heyecanı da katlanarak arttı. Peki GS ilkokulu kayıt kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek?

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi ne zaman saat kaçta? Galatasaray İlkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi nasıl sorgulanır? 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Galatasaray İlkokulu kura ile 50 öğrenci kabul edecek. Çocuklarının iyi bir okulda eğitim hayatına başlamasını isteyen pek çok aile Galatasaray İlkokulu için başvuruda bulundu. Yüzlerce kişinin başvurduğu Galatasaray İlköğretim Okulu kura çekilişine sayılı günler kala velilerin heyecanı da katlanarak arttı. Peki GS ilkokulu kayıt kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek?

2022-2023 eğitim öğreim yılı kayıtlarının başlamasına henüz zaman olmasına rağmen Galatasaray İlkokulu'na kayıt yaptıracak öğrenciler kura yöntemi ile belli oluyor. Çocuklarını eğitim hayatına güzel bir okulda başlamasını isteyen ailelerin GS İlkokuluna ilgisi oldukça fazla. Kura çekilişi için çocuklarını kaydettiren aileler sonuçların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Pek çok anne baba çocuklarının Galatasaray İlkokulu'nda eğitim görmesini ister. Galatasaray Üniversitesine bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve İlkokulu Yönetmeliği'nin 10. maddesinin birinci fıkrasında "Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokol uyarınca Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesince kabul edilen kontenjanlara göre, ilkokulun birinci sınıfına her yıl kura ile en çok elli (50) öğrenci alınır" ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 (elli) öğrenci alınacaktır. Kura kaydına gelen kişi, birden fazla öğrenci için kura başvurusu yapabilir.

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi ne zaman saat kaçta?

2022 yılında kura başvuruları sürelerinin kapanmasının ardından noter huzunda kura çekilişi yapılacak. 50 minik öğrencinin Galatasaray İlkokulu'nda eğitim görnesi için yapılacak olan kura çekilişi 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Kura noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenir.

Galatasaray İlköğretim okulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Galatasaray ilkokulu 50 kişilik kayıt kura çekilişi 4 Temmuz Pazartesi saat 11.00'de yapıalcak.

2022-2023 Galatasaray İlkokulu kurası kazananlar isim listesi nasıl öğrenilir?

Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr ve www.gsi.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinde yayımlanır.

Galatasaray İlkokulu kayıtları ne zaman?

Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre Galatasaray İlkokulu Müdürlüğünce www.gsi.gsu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velileri (anne, baba veya yasal vasi) 5-6 Temmuz 2022 tarihlerinde Galatasaray İlkokulu'na kayıt yaptıracaklarını beyan edeceklerdir.

Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılır.

İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrenci yada öğrencilerin kayıt beyanı 19 Temmuz 2022 Salı günü yapılır.

Kura çekilişlerinin, yedek aday belirlenmeden yapılması nedeniyle; ikinci kuradan sonra kazanan adayın/adayların kayıt beyanı yapmaması durumunda ise 50 kişilik kontenjan dolana kadar kura çekilişleri birer gün arayla tekrarlanır.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1.sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olduğu tespit edilen aday öğrenciler kurada kazansalar ve kayıt beyanında bulunsalar bile kesin kayıtları yapılmaz.

Galatasaray İlköğretim Okulu nerede?

Galtasaray İlköğretim Okulu İstanbul ilinin Şişli ilçesinde yer alıyor. Galatasaray İlkokulu Meşrutiyet Mah. Kevser sok. 34360 açık adresinde yer alıyor.

Galatasaray İlköğretim Okulu hakkında

Galatasaray Eğitim Kurumları'nın ilk halkası olan Galatasaray İlköğretim Okulu'nun temelleri yıllar öncesine, Mekteb-i Sultani dönemine kadar uzanıyor.1868'den günümüze, renkli tarihçesi ile birlikte, dönem dönem yapısal değişiklikler geçiren “Galatasaray İlköğretim Okulu”, lisesi ve üniversitesi ile birlikte Galatasaray Eğitim Kurumları'nın önemli bir halkası… 1992 yılında, dönemin Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları arasında, Uluslararası İkili Anlaşmalar esasına göre imzalanan protokolle; ilkokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitimi de kapsayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu yaşama geçirildi. Böylelikle Galatasaray İlkokulu, 1993-1994 öğretim yılında, eğitim ve öğretim faliyetlerine başladı. 8 yıllık kesintisiz eğitim çerçevesinde okulun adı, Galatasaray İlköğretim Okulu olarak değişti. Galatasaray İlköğretim Okulu, Türk ve Fransız devletlerinin özel protokolüyle kendine has bir eğitim ve doğrudan Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı bir yönetim yapısı olmasına rağmen, bir özel okul değil, yüzyıllardır sürdürdüğü geleneği çerçevesinde bir Devlet Okulu'dur.