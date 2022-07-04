2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi canlı izle | Galatasaray İlkokulu kura sonuçları isim listesi belli oluyor! 2022 yılında Galatasaray İlkokulu 50 kişiyi noter huzurunda çekilecek kura ile bünyesine katacak. 50 kişinin alınacağı kuraya 10 bine yakın aday ön başvuru yaptı. Ailelerin heyecanla beklediği kura anı geldi. Kura canlı olarak da izlenebilecek.

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi canlı izle | Galatasaray İlkokulu kura sonuçları isim listesi belli oluyor! 2022 yılında Galatasaray İlkokulu 50 kişiyi noter huzurunda çekilecek kura ile bünyesine katacak. 50 kişinin alınacağı kuraya 10 bine yakın aday ön başvuru yaptı. Ailelerin heyecanla beklediği kura anı geldi. Kura canlı olarak da izlenebilecek.

Galatasaray İlkokulu kura çekilişi başladı. Galatasaray İlkokulu birinci sınıf için kura çekilişi, 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle gerçekleşecektir. Galatasaray ilkokulu 50 öğrenci için kura çekilişi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak, dileyenler yayını canlı olarak aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirler.

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi canlı izle

Galatasaray ilköğretim okulu kura sonucu ne zaman açıklanacak?

Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerimizde yayınlanacaktır.

Galatasaray ilkokulu hakkında

Galatasaray Eğitim Kurumları'nın ilk halkası olan Galatasaray İlköğretim Okulu'nun temelleri yıllar öncesine, Mekteb-i Sultani dönemine kadar uzanıyor.1868'den günümüze, renkli tarihçesi ile birlikte, dönem dönem yapısal değişiklikler geçiren “Galatasaray İlköğretim Okulu”, lisesi ve üniversitesi ile birlikte Galatasaray Eğitim Kurumları'nın önemli bir halkası… 1992 yılında, dönemin Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları arasında, Uluslararası İkili Anlaşmalar esasına göre imzalanan protokolle; ilkokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitimi de kapsayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu yaşama geçirildi. Böylelikle Galatasaray İlkokulu, 1993-1994 öğretim yılında, eğitim ve öğretim faliyetlerine başladı. 8 yıllık kesintisiz eğitim çerçevesinde okulun adı, Galatasaray İlköğretim Okulu olarak değişti. Galatasaray İlköğretim Okulu, Türk ve Fransız devletlerinin özel protokolüyle kendine has bir eğitim ve doğrudan Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı bir yönetim yapısı olmasına rağmen, bir özel okul değil, yüzyıllardır sürdürdüğü geleneği çerçevesinde bir Devlet Okulu'dur.