2022 Gadiri Hum Bayramı ne zaman? Gadir-i Hum Bayramı bugün mü, yarın mı? Gadir-i Hum Bayramı 17-18 Temmuz'da mı? Gadir-i Hum Bayramı ibadeti nedir? Temmuz ayında ülkemizde de binlerce kişi tarafından kutlanan Gadiri Hum Bayramının ne zaman olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadiri Hum Bayramı sık sık sosyal medyada da gündem oluyor. 2022 Gadiri Hum Bayramı hakkında fazla bilgisi olmayan vatandaşlar da Gadir-i Hum Bayramı nedir, kimler tarafından kutlanır ve nasıl ibadet edilir gibi sorulara yanıt arıyor.

2022 Gadiri Hum Bayramı ne zaman? Gadir-i Hum Bayramı bugün mü, yarın mı? Gadir-i Hum Bayramı 18 Temmuz'da mı? Gadir-i Hum Bayramı ibadeti nedir? Temmuz ayında ülkemizde de binlerce kişi tarafından kutlanan Gadiri Hum Bayramının ne zaman olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadiri Hum Bayramı sık sık sosyal medyada da gündem oluyor. 2022 Gadiri Hum Bayramı hakkında fazla bilgisi olmayan vatandaşlar da Gadir-i Hum Bayramı nedir, kimler tarafından kutlanır ve nasıl ibadet edilir gibi sorulara yanıt arıyor.

Gâdir-î Hum Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebu Tâlib 'i kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.

2022 Gadiri Hum Bayramı ne zaman?

Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadiri Hum Bayramının 2022'de ne zaman olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. 2022 yılında Gadiri Hum Bayramı 17 Temmuz'da kutlanacak. 17 Temmuz 2022 yılında Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günüdür. Gadir Hum Bayramı bu yıl 16 Temmuz akşamı başlayacak.

Gadir-i Hum Bayramı bugün mü, yarın mı?

Gadir Hum Bayram her sene Zilhice ayının 18. günü kutlanır. Zilhice ayının 1. 30 Haziran'da başladı. 18 Zilhice ise 17 Temmuz'a denk geliyor.

Gadir-i Hum Bayramı nedir?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'ye taltif verdiği gün olarak düşünülen Gadir Hum Bayramı bu ismi Peygamber Efendimiz'in hac sonrası vaaz verdiği bölgeden alıyor.

Ali el-Mûrtezâ'nın İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velâyet" makâmına atandığına inanılan bu gün Şiî Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıldönümüdür. Ali bin Ebî Tâlib'in birinci sırada halife oluşuna delil olarak getirilen hadisin bir kısmı:

Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allah'ım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol.

Şiîliğin İmâmiye-i İsnâ‘aşer'îyye, İsmâil'îyye, Nizâr'îyye, Tâyyîb'îyye, Mustâ‘lîyye, Davûdîlik, Alavî Buhra ile Süleymanî Buhra kollarından olanlar bu bayrama katılırlar.

Gadir-i Hum Bayramında ne yapılır, nasıl ibadet edilir?

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.

Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.

Bayramı kutlayanlar, bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapar.