Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramını kimler kutlar? Şii Müslümanlar'ın kutladığı Gadiri Hum Bayramı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadiri Hum Bayramı nedir, neden kutlanır? Gadiri Hum bayramı neden ortaya çıkmıştır?

Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramını kimler kutlar? Şii Müslümanlar'ın kutladığı Gadiri Hum Bayramı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadiri Hum Bayramı nedir, neden kutlanır? Gadiri Hum bayramı neden ortaya çıkmıştır?

Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadiri Hum Bayramı insanlar tarafından merak edilip araştırılyor. Ülkemizde de bir çok ilde bir çok kişi tarafından kutlanan Gadiri Hum Bayramı sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Vatadaşlar Gadiri Hum Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığını ve neden kutlandığını araştırıyor. İşte Gadiri Hum Bayramı nedir sorusunun yanıtı...

Gadiri Hum Bayramı nedir?

Hazreti Ali'nin bir savaşta yaptıklarından dolayı gücenenlerin olması ve Yemen seferi sırasında ganimetlerin taksiminde katı davranmasından ötürü yanındakileri küstürmesi sebebiyle sahabilerin şikayetçi olmaları ve aynı zamanda savaşlarda müslümanların müşrik akrabalarını öldürmesinden dolayı Hazreti Ali'ye karşı oluşan antipatiyi gidermek için şu hadis söylenmiştir: 'Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.'

Bu hadisin söylenmesinin sebebi hilafetle alakalı değildir. Pek çok Sünni kaynakta bu hadis geçmekte ancak nerede söylendiği belirtilmemektedir. İbn Teymiye, hadisin sahih isnadı olmadığını mevzu olduğunu ve Gadir-i Hum olayının Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halife seçilirken gündeme gelmediğini Rafiziler tarafından uydurulduğunu söylemiştir.

Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Gadir-i Hum Bayramı Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü kutlanır.

Gadir-i Hum Bayramı'nı kimler kutlar?

Gadir-i Hum Bayramı'nı Şii inancına sahip müslümanlar kutlar.

Gadir-i Hum Bayramı nasıl kutlanır?

Gadir-i Hum Bayramı'nı kimlerin nasıl kutladığı da insanlar tarafından araştırılan bir diğer konu.

Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler bayramda yer alır.

Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.

Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.

Bayramı kutlayanlar, bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.