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TIMETURK / GENEL / 2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?

2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yayına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur. İçerisin birçok eğlenceli içerik bulunduran Exxen üyelik ücreti 2022: Exxen spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?

2 Saat Önce
2022-04-14 22:26:13
2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformu içerisin birçok eğlenceli içerik bulunduran Exxen üyelik ücreti 2022: Exxen spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?

Exxen üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:

Reklamlı Exxen Üyelik Paketi Ücreti:

Yıllık Paket: 16,60 TL x 12 ay

  • 2 ay hediye
  • Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 19,90 TL

  • Taahhüt yok
  • Dilediğin zaman iptal et

Reklamsız Exxen Üyelik Paketi Ücreti:

Yıllık Paket: 24,90 TL x 12 ay

  • 2 ay hediye
  • Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 29,90 TL

  • Taahhüt yok
  • Dilediğin zaman iptal et

Exxen + Exxenspor üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:

Reklamlı Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti

Sezonluk Paket: 44,80 TL x 12 ay

  • Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 59,80 TL

  • Taahhüt yok
  • Dilediğin zaman iptal et

Reklamsız Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti

Sezonluk Paket: 54,80 TL x 12 ay

  • Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 69,80 TL

  • Taahhüt yok
  • Dilediğin zaman iptal et
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