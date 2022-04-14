2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?
Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yayına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur. İçerisin birçok eğlenceli içerik bulunduran Exxen üyelik ücreti 2022: Exxen spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?
2022-04-14 22:26:13
Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformu içerisin birçok eğlenceli içerik bulunduran Exxen üyelik ücreti 2022: Exxen spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?
Exxen üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:
Reklamlı Exxen Üyelik Paketi Ücreti:
Yıllık Paket: 16,60 TL x 12 ay
- 2 ay hediye
- Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 19,90 TL
- Taahhüt yok
- Dilediğin zaman iptal et
Reklamsız Exxen Üyelik Paketi Ücreti:
Yıllık Paket: 24,90 TL x 12 ay
- 2 ay hediye
- Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 29,90 TL
- Taahhüt yok
- Dilediğin zaman iptal et
Exxen + Exxenspor üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:
Reklamlı Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti
Sezonluk Paket: 44,80 TL x 12 ay
- Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 59,80 TL
- Taahhüt yok
- Dilediğin zaman iptal et
Reklamsız Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti
Sezonluk Paket: 54,80 TL x 12 ay
- Vade farksız 12 ya taksitle
Aylık Paket: 69,80 TL
- Taahhüt yok
- Dilediğin zaman iptal et
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