2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yayına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur. İçerisin birçok eğlenceli içerik bulunduran Exxen üyelik ücreti 2022: Exxen spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?