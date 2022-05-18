2022-EKPSS sonuçları | ÖSYM E-KPSS sorgulama ekranı | EKPSS sonuçları açıklandı mı? Engelli KPSS sonucu nasıl öğrenilir?

2022-EKPSS sonuçları | ÖSYM EKPSS sorgulama ekranı | 2022 yılında E-KPSS'ye giren binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyordu. E-KSS sonuçları açıklandı mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. ÖSYM'den yapılan son dakika duyurusunda 2022-EKPSS sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Peki engelli KPSS sonucu nasıl öğrenilir?

2022-EKPSS sonuçları | ÖSYM EKPSS sorgulama ekranı | 2022 yılında E-KPSS'ye giren binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyordu. E-KSS sonuçları açıklandı mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. ÖSYM'den yapılan son dakika duyurusunda 2022-EKPSS sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Peki engelli KPSS sonucu nasıl öğrenilir?

Binlerce adayın devlet memuru olabilmek için ter döktüğü 2022 EKPSS sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin beklenen duyuruyu yaptı.

EKPSS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2022 EKPSS sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Açıklamada " 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

EKPSS sonucu nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2022-EKPSS sonuçları sorgulama ekranı

Atanmak için baraj puanı var mı?

2020 ekpss taban puanları ile ilgili görsel sonucu En az 60 puan alanlar atanamıyor. Genellikle atamalar en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Kamu memur atamalarında EKPSS en düşük taban puanı 60'dır.

EKPSS nedir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır. Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.

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