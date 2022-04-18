EKPSS atanmak için kaç puan gerekiyor? 2022 EKPSS engelli kamu personeli atama tavan puanları (Lise-Ön lisan-Üniversite) kaç? Binlerce aday 2022 yılı EKPSS sınavında 24 Nisan'da ter dökecek. Engelli adaylar EKPSS sınavına girerek kamuda istihdam edilmenin hayalini kuruyor. Peki memur olarak atanabilmek için EKPSS'de kaç puana ihtiyaç var? Lise, Ön lisans (2 yıllık) Lisans (Üniversite) mezunları 2021 EKPSS'de kaç puanla atamalar yapıldı?

EKPSS atanmak için kaç puan gerekiyor? 2022 EKPSS engelli kamu personeli atama tavan puanları (Lise-Ön lisan-Üniversite) kaç? Binlerce aday 2022 yılı EKPSS sınavında 24 Nisan'da ter dökecek. Engelli adaylar EKPSS sınavına girerek kamuda istihdam edilmenin hayalini kuruyor. Peki memur olarak atanabilmek için EKPSS'de kaç puana ihtiyaç var? Lise, Ön lisans (2 yıllık) Lisans (Üniversite) mezunları 2021 EKPSS'de kaç puanla atamalar yapıldı?

Engelli vatandaşlarımızın katıldığı 2022 Engelli Kamu Personeli (EKPSS) sınavına binlerce aday katılacak. Kamuya atanabilmek için ter dökecek olan adaylar tüm yıl boyunca bu sınav için hazırlandı. ÖSYM E-KPSS sınavına girecek olan adaylar atanabilmek için kaç puan almaları gerektirğini merak ediyor. İşte 2022 EKPSS sınavına dair detaylar...

EKPSS atanmak için kaç puan gerekiyor?

KPSS puanı memur olmak için gereklidir. En düşük 60 puan alınarak memur olunmaktadır. 60 puanın altında kalan kişilerin ataması yapılmaz. 2020 ekpss taban puanları ile ilgili görsel sonucu En az 60 puan alanlar atanamıyor. Genellikle atamalar en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Kamu memur atamalarında EKPSS en düşük taban puanı 60'dır.

2022 EKPSS engelli kamu personeli atama tavan puanları (Lise-Ön lisan-Üniversite)

EKPSS sınavına giren adaylar önceki yıllarda en küçük ve en büyük puanlara bakmalarında fayda var. İşte Lise mezunu, ön lisans mezunu ve lisans (üniverisite) mezunlarının yerleştirme sonuçlarına göre 2021 puanları;

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

E-KPSS saat kaçta başlayacak?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı, 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

E-KPSS için en geç saat kaçta okulda olmak gerekiyor?

Adaylar saat 10'dan sonra sınav yerlerine alınmayacaktır. 2022-EKPSS'ye girmek için saat 10'dan önce sınav yerinde olmak gerekiyor.

2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

24.04.2022 tarihinde yapılacak olan 2022 EKPSS sınavının sonuçları 20.05.2022 tarihinde açıklanacak. .