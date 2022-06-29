2022 Din Kültürü öğretmeni kaç kişi atanacak? 20 bin atama Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi atama sayısı ne kadar olacak soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. 20 bin öğretmen atamasına dair takvim de MEB tarafından duyuruldu. Öğretmen olmanın hayalini kuranlar kendi bölümlerinde ve branşlarında kaç kişinin atanacağını merakla beklemeye başladı. Öğretmen atamalarına ilişkin kontenjan ve branş dağılımı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

2022 Din Kültürü öğretmeni kaç kişi atanacak? 20 bin atama Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi atama sayısı ne kadar olacak soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. 20 bin öğretmen atamasına dair takvim de MEB tarafından duyuruldu. Öğretmen olmanın hayalini kuranlar kendi bölümlerinde ve branşlarında kaç kişinin atanacağını merakla beklemeye başladı. Öğretmen atamalarına ilişkin kontenjan ve branş dağılımı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Atama bekleyen öğretmenler bir an önce kaç kişinin atanacağının açıklanmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek öğretmen atamalarına dair detayı paylaştı. Erdoğan "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır." dedi. Binlerce öğretmen adayı atanacakları günün hayalini kurarken kendi bölümlerinde ve branşlarında kaç kişinni atanacağını da merak ediyor.

2022 Din Kültürü öğretmeni kaç kişi atanacak?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı en çok atama yapılan alanların başında geliyor. 2022 yılında yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasında Din Kültürü branşından kaç kişi atanacağına dair henüz rakamlar belli olmadı. Din Kültürü öğretmenliği alanında atama sayısı belli olunca haberimizi güncelleyeceğiz.

2022 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi atama sayısı

2022 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi atama sayılarına ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak 2021 yılında yapılan 20 bin öğretmen atamasında 1805 kişinin ataması yaopılmıştı. İşte 2021 yılı öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı;

2022 yılı 20 bin öğretmen atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacak.

29 Temmuz'da sözlü sınav merkezlerinin ilan edilecek.



Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.



17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve 22 Ağustos sonuçlandırılacak.



Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.



Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

Atamaların yarısı İstanbul'a

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyu ile paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Atayacağımız öğretmenlerde de ağırlık olarak okul öncesine vereceğiz." demişti.