Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 20 bin öğretmen ataması müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sınıf öğretmeni bölümü mezunları kendi branşlarında ne kadar atama yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. 2022 sınıf öğretmeni kaç kişi atanacak? 20 bin atama sınıf öğretmenliği atama sayısı ne kadar olacak? soruları şu sıralar öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak 20 bin öğretmen atamalarının takvimini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 20 bin öğretmen ataması müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sınıf öğretmeni bölümü mezunları kendi branşlarında ne kadar atama yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. 2022 sınıf öğretmeni kaç kişi atanacak? 20 bin atama sınıf öğretmenliği atama sayısı ne kadar olacak? soruları şu sıralar öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak 20 bin öğretmen atamalarının takvimini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindiren açıklamasını yaptı. Erdoğan "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır." dedi. Binlerce öğretmen adayı atanacakları günün hayalini kurarken kendi bölümlerinde ve branşlarında kaç kişinni atanacağını da merak ediyor.

2022 sınıf öğretmeni kaç kişi atanacak?

2022 yılı sınıf öğretmeni atama sayısına dair henüz resmi bir rakam yayınlanmadı. Sınıf öğretmeni branşından atanacak kişi sayısı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz...

20 bin atama sınıf öğretmeni atama sayısı

2022 yılı sınıf öğretmeni atama sayılarına ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak 2021 yılında yapılan 20 bin öğretmen atamasında 2883 kişinin ataması yaopılmıştı. İşte 2021 yılı öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı;

2022 yılı 20 bin öğretmen atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacak.

29 Temmuz'da sözlü sınav merkezlerinin ilan edilecek.



Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.



17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve 22 Ağustos sonuçlandırılacak.



Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.



Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

Atamaların yarısı İstanbul'a

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyu ile paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Atayacağımız öğretmenlerde de ağırlık olarak okul öncesine vereceğiz." demişti.