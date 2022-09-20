2022 DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercih olacak mı? DGS ek yerleştirme başladı mı?

2022 DGS ek tercih ne zaman? DGS ek yerleştirme başladı mı? DGS ek tercih olacak mı? Önlisans eğitimlerini DGS sınavı ile lisans seviyesine çıkarmak isteyenlerin tercih sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Bir lisans programına yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2022 DGS ek tercih ne zaman? DGS ek yerleştirme başladı mı? DGS ek tercih olacak mı? 2022 DGS ek yerleştirme yapılacak mı? Önlisans eğitimlerini DGS sınavı ile lisans seviyesine çıkarmak isteyenlerin tercih sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Bir lisans programına yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2 yıllık bir bölümden mezun olarak ön lisans diplomasına sahip olan adayların girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandı. DGS yerleştirmeleri ile binlerce aday 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazandı. Tercih yapan ancak bir programa yerleşemeyen adaylar ise DGS ek yerleştirmeleri beklemeye başladı.

2022 DGS ek tercih ne zaman?

DGS ek tercihler binlerce kişi tarafından bekleniyor. 2022 DGS ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağına dair takvim henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklanmış ve ek yerleştirmeler ise 15 Ekim'de başlamıştı. Bu sene de tahmini olarak Ekim ayının ortasına doğru DGS ek yerleştirme başvuruların başlaması bekleniyor.

DGS ek yerleştirme başladı mı?

DGS ek yerleştirme başvuuları şu an itibari ile henüz başlamadı. İlerleyen günlerde ÖSYM takvimi duyurarak DGS el yerleştirmelerin başlayacağı tarihi açıklaması bekleniyor.

DGS ek tercih olacak mı?

DGS birinci yerleştirme sonrası üniversitelerde kalan boş kontenjanların belli olmasının ardından DGS ek tercih kontenjanları belli olacaktır.

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuruların alındığı DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.