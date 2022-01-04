2022 Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ne kadar? 2022 DKY hafta sonu ücreti ne kadar oldu? 2022 yılında öğretmenlere yapılacak zam oranı belli oldu. Öğretmen maaşlarında 2022 yılında yüzde 30.5 oranında artış olacak. Bu artışla birlikte öğretmen ek dersleri ve Destekleme Yetiştirme Kursu ücretlerine de zam yapıldı. Öğretmen gelirlerinde önemli bir paya sahip olan Destekleme Yetiştirme Kurs ücretleri de 2022 yılında artacak.

2022 Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ne kadar? 2022 DKY hafta sonu ücreti ne kadar oldu? 2022 yılında öğretmenlere yapılacak zam oranı belli oldu. Öğretmen maaşlarında 2022 yılında yüzde 30.5 oranında artış olacak. Bu artışla birlikte öğretmen ek dersleri ve Destekleme Yetiştirme Kursu ücretlerine de zam yapıldı. Öğretmen gelirlerinde önemli bir paya sahip olan Destekleme Yetiştirme Kurs ücretleri de 2022 yılında artacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görevli öğretmenler Destekleme Yetiştirme Kursu ile öğrencilerine eğitim desteği sağlıyor. Eğitim desteği ile birlikte öğrenciler eksik kaldığı konuları tamamlama fırsatı buluyor. Her sene DKY kurslarına binlerce öürenci katılıyor. Öğretmenler de bu kursta görev alarak keselerine ek gelir sağlıyor. 2022 yılında Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücretlerine de zam yapıldı.

2022 Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ne kadar?

2022 yılında yüzde 30 oranında gelen zam DYK ücretleri için de geçerli olacak. 2021 yılında destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti 42,41 TL olarak ödeniyordu. 2022 yılında Destekleme Yetiştirme Kursu ücretlerinin 55 TL civarında olması bekleniyor. 2021 Ocak ayında DYK'lar hafta içi ek ders ücreti 39,11 TL , hafta sonu verilen DYK ise 41,9 TL olmuştu.

2022 Destekleme Yetiştirme Kursu nedir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğrencilerin ders ve konulardaki eksiklikliklerini gidermek için açılır. Bu kurslara başvuran öğrenciler, öğretmenler eşliğinde konuların üstünden geçer. Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanımlamaktadır.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir.

Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.