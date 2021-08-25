Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti ne kadar? 2021 DYK ek ders ücreti ne kadar? 2021 yılında Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül'de başlayacak ve 10 Haziran 2022'de sona erecek. DYK için öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler de DYK başvurularını 24 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar yapacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurusuna başvuran öğretmenler kurs ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 yılında Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam sonrası DYK ek ders öğretmen ücreti ne kadar oldu? İşte 2021-2022 Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretleri.

Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti ne kadar? 2021 DYK ek ders ücreti ne kadar? 2021 yılında Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül'de başlayacak ve 10 Haziran 2022'de sona erecek. DYK için öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler de DYK başvurularını 24 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar yapacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurusuna başvuran öğretmenler kurs ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 yılında Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam sonrası DYK ek ders öğretmen ücreti ne kadar oldu? İşte 2021-2022 Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretleri.

Derslerde eksiği olduğunu düşünen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı büneysinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile eksiklerini giderebilir. DYK'ye başvuran öğrenciler, öğretmenler eşliğinde derslerini tekrar eder eksikliklerini gidermeye çalışır. MEB bünyesinde yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu için öğrencilerden herhangi bir ücret istenmez. Öğretmenlere ise DYK'de girdikleri her ders için ek ücret ödenir. Peki Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti ne kadar? 2021 DYK ücreti ne kadar?

Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti ne kadar?

2021 Temmuz ayında memur maaşlarına ve alınan ücretlere zam yapıldı. 2021 yılı Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti 42,41 TL oldu. 2021 Ocak ayında yapılan yüzde 7,36'lık zam oranı sonrasında DYK'lar hafta içi ek ders ücreti 39,11 TL , hafta sonu verilen DYK ise 41,9 TL olmuştu.

2021 DYK ek ders ücreti ne kadar?

2021 yılı Destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti 42,41 TL'dir

Ek ders ücretleri:

Fazladan girilen ders ve tutalan nöbet ücreti: 21,20

Sözleşmeli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti:18,21

Ücretli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 21,46

MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41

Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlıyor?

Bakanlıktan yapılan açıklamada "8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kurslarının iş akış takvimi belli oldu. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24- 30 Ağustos'ta alınacak" denildi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak

Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir.

Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Destekleme ve Yetiştirme Kursu nedir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğrencilerin ders ve konulardaki eksiklikliklerini gidermek için açılır. Bu kurslara başvuran öğrenciler, öğretmenler eşliğinde konuların üstünden geçer. Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanımlamaktadır.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.