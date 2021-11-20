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2022 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Avukat vekalet ücreti ve avukatlık asgari ücret hesaplama işlemleri için kullanılacak olan 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi listesi, 20 Kasım 2021 tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak ilan edildi.

2 Saat Önce
2021-11-20 11:34:00
2022 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde kullanılacak olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022 yayımlandı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti.

Maktu ücretlerde yüzde 25 oranında artış yaşanırken Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamasında "Yeni asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Maktu ücretlerde artış oranı %25. Tarife, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun. Saygıyla duyururuz" diyerek maktu ücretlerde artış oranını yüzde 25 olarak duyurdu.

YENİ AVUKATLIK ASGARİ
ÜCRET TARİFESİ 2022!

Avukat vekalet ücreti ve avukatlık asgari ücret hesaplama işlemleri için kullanılacak olan 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi listesi, 20 Kasım 2021 tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak ilan edildi.

avukatlik-tarifesi-1

avukatlik-tarifesi-2

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti, Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret, Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret, Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret, Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret ve İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret baştan belirlenmiş oldu. Ceza davalarında ücret içinde yükseliş yaşandı.

Kaynak: emlak365.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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