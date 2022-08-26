2022-2023 Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite mazeretli kayıt tarihi ne zaman? Kayıt yaptırmayanlar mazeretle kayıt olabilir mi?

2022-2023 Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite mazeretli kayıt tarihi ne zaman? Okula gidip kayıt yaptırmayanlar mazeretle kayıt olabilir mi? YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar kayıt telaşına düşmüştü. Elektronik kayıtlarını tamamlayan adaylar okullara giderek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyordu. Çeşitli nedenlerle kayıtlarını tamamlayamayanlar mazeretli kayıtların yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı.

2022-2023 Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite mazeretli kayıt tarihi ne zaman? Okula gidip kayıt yaptırmayanlar mazeretle kayıt olabilir mi? YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar kayıt telaşına düşmüştü. Elektronik kayıtlarını tamamlayan adaylar okullara giderek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyordu. Çeşitli nedenlerle kayıtlarını tamamlayamayanlar mazeretli kayıtların yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı.

2022 yılında yapılan YKS sınavına rekor seviyede katılım oldu. Baraj uygulamasının kaldırılmasının ardından sıanva giren tüm adaylar üniversite tercihinde bulundu. Yerşeltirme sonuçlarının açıklanması ile okul kayıt dönemi resmen başladı. Kazandıkları okullara gitmeden önce elektronik kayıt yaptıran adaylar okul kayıt döneminin ne zaman biteceğini araşırıyor.

2022-2023 Üniversite kayıtları bitti mi?

Yerleştirme sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen adayların elektronik kayıtları 22 Ağustos'ta başladı. Elektronik kayıtlar e- devlet üzerinden 24 Ağustos'a kadar alınacak. Üniversitede yüz yüze kaytılar ise 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Üniversite okulllarda yapılan kayıtlar 26 Ağustos'ta bitecek. Yüz yüze kayıtlarda bizzat başvuru şart.

Okula gidip kayıt yaptırmayanlar mazeretle kayıt olabilir mi?

YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adaylar mazeretlerini bildirir bir dilekçe ile kazandıkları okula en yakın zamanda başvurmaları gerekiyor. Başvuru süresi burada çok önemli. Adayın mazereti Üniversite tarafından değerlendirilerek mazereti kabul edilenlerin kaydı belirlenen tarihlerde yeniden yapılabilir.

Üniversite mazeretli kayıt tarihi ne zaman?

Üniversite YKS yerleştştirme kayıtlarına ilişkin tarih her üniversite farklılık gösterebilir. Bunun için kazandığınız üniversite ile iletişime geçmenizde fayda var.