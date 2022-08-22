Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler merak konusu oldu. 22 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtlarıyla birlikte kayıt için başvuracak adaylar üniversiteye kayıt için gerekli evrakları aramaya başladılar. Peki, Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli bilgiler nelerdir? İşte 26 Ağustos'a kadar devam edecek üniversite kayıtları hakkında merak edilenler...

Üniversite kayıt ekranı büyük ilgi görüyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. Yapılan açıklamada, üniversiteye kayıt tarihi ve elektronik kayıtlar hakkında bilgi verildi. Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar için son gün 24 Ağustos olacaktır. Peki, Üniversiteye kayıt nasıl yapılır, gerekli bilgiler nelerdir? İşte dataylar...

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre üniversite için belirlenen kontenjanların yüzde 99'u doldurulurken, 850 bin 631 aday üniversiteye kayıt hakkı kazandı. Ancak kayıt işlemi sırasında gerekli adımları atmayan adaylar, bu işlemin tamamlanmasıyla kayıt haklarını kaybederler. Merkezi yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından boşalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacaktır.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Üniversiteye yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr ​​adresinden kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

E-Devlet üniversite e-kayıtları öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt işlemini tamamlamayan öğrenciler, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunda üniversite kayıtlarını tamamlayabilirler.

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

Nüfus cüzdan fotokopisi.

6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)