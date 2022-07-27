2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? Ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik için okula başvurmak gerekir mi? MEB bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler başvuru tarihlerini merak ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. Haberimizin detayında başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı yer alıyor. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? Ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik için okula başvurmak gerekir mi? MEB bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler başvuru tarihlerini merak ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. Haberimizin detayında başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı yer alıyor. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...

MEB bünyesinde binlerce kişi ücretli öğretmen olarak görev alıyor. Öğretmen ihtiyacı nedeniyle bazı branşlarda ücretli öğretmen alımları da halen devam ediyor. 2022-2023 yılında ücretli öğretmen maaşlarına yapılan iyileştirmeler nedneiyle başvuru sayısında artış yaşanabilir.

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında görev almak isteyen ücretli öğretmen adaylarının başvuruları başladı. Temmuz ayında başlayan başvurular bazı okullarda biraz daha geç başlayabilir. Görev almak istediğiniz okullar ile iletişime geçerek başvuru durumları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek

Ücretli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek.

Ücretli öğremtenlik başvurusu nasıl yapılır?

1. Öncelikle e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak gerekiyor.

2. Ardından müdürlüklerin ücretli öğretmen başvuru modülünden başvuru işlemi yapmak gerekiyor.

3. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

4. Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz istenilen belgeleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, başvuru işlemlerini e Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından adaylara SMS olarak bildirilecek.

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

· Sağlık Raporu (6 Aylık)

· Bir adet fotoğraf

· Varsa diğer sertifikalar

· Varsa KPSS Sonuç Belgesi

· Askerlik Durum Belgesi

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ücretli öğretemenlere özel bir parantez açtı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır." dedi.