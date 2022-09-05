2022-2023 Ortaokul sorumluluk sınavı ne zaman? 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf sorumluluk sınavı var mı? 1. Dönem-2. Dönem sorumluluk sınavı yapılacak mı? soruları 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Daha önceki senelerde alttan dersi kalan öğrenciler bu derslerden sorumlu olarak sınıf geçiyor. Her yeni eğitim öğretim yılında sorumlu oldukları dersten sınava giren öğrenciler derslerden geçmek için sınava giriyor. Peki ortaokulda sorumluluk sınavları yapılacak mı?

2022-2023 Ortaokul sorumluluk sınavı ne zaman? 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf sorumluluk sınavı var mı? 1. Dönem-2. Dönem sorumluluk sınavı yapılacak mı? soruları 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Daha önceki senelerde alttan dersi kalan öğrenciler bu derslerden sorumlu olarak sınıf geçiyor. Her yeni eğitim öğretim yılında sorumlu oldukları dersten sınava giren öğrenciler derslerden geçmek için sınava giriyor. Peki ortaokulda sorumluluk sınavları yapılacak mı?

Sorumluluk sınavları öğrenciler ve veilier tararafından yakından takip ediliyor. Sorumluluk sınavları ile alttan dersi kalan öğrenciler bu derslerini geçebiliyor ve diploma puanlarını yükseltebiliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında dersler 12 Eylül'de başlayacak. Peki ortaokullarda sorumluluk sınavları yapılacak mı?

2022-2023 Ortaokul sorumluluk sınavı ne zaman?

Ortaokul sorumluluk sınavlarının yapılıp yapılmayacağı konusunda okul yönetimi ile irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca dersin öğretmeninden sorumluluk sınavlarına dair bilgi alınabilir.

6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf sorumluluk sınavı var mı?

MEB'in mevzuattaki açıklamasında yer alan bilgilere göre sorumluluk sınavı doğrudan sınıf geçemeyen öğrencilerin sorumlu olarak geçtikleri dersler için yapılan sınava sorumluluk sınavı adı veriliyor. Sorumluluk sınavına girecek öğrenciler ve sınava girecekleri dersler, okul müdürlüğünce tespit edilerek, listeler halinde sorumluluk sınavlarının başlamasından en geç on beş gün önce ilan edilir.

Sorumluluk sınavları nasıl yapılır?

Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

Ortaokulda sınıfta kalma var mı?

5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.