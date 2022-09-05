2022-2023 lise 1. dönem sorumluluk sınavı ne zaman? Lise sorumluluk sınavları başladı mı? 9, 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk sınavı tarihleri belli oldu mu? soruları şu sıralar pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. Alttan dersi olan ve sorumlu olarak sınıfı geçen öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında sorumluluk sınavlarının ne zaman başlayacağını mera ediyor. MEB 2022-2023 çalışma takvimine göre lise 1. dönem ve 2. dönem sorumluluk sınav tarihleri belli oldu.

2022-2023 lise 1. dönem sorumluluk sınavı ne zaman? Lise sorumluluk sınavları başladı mı? 9, 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk sınavı tarihleri belli oldu mu? soruları şu sıralar pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. Alttan dersi olan ve sorumlu olarak sınıfı geçen öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında sorumluluk sınavlarının ne zaman başlayacağını mera ediyor. MEB 2022-2023 çalışma takvimine göre lise 1. dönem ve 2. dönem sorumluluk sınav tarihleri belli oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim yılında alttan dersi kalan öğrenciler sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2022-2023 1. dönem ve 2. dönem sorumluluk sınav takvimi belli oldu.

2022-2023 lise 1. dönem sorumluluk sınavı ne zaman?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk ve hazırlık sınıfları yeterlilik sınavları sorumluluk sınavları başlangıç tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi Btiş tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yoğunlaştırılmış eğitim veren kurumlarında 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 11 ve 12. sınıf sorumluluk sınavı başlangıcı: 31 Ekim 2022 Pazartesi. Sınavların bitişi: 04 Kasım 2022 Cuma

Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları (2. Yarıyıl) başlangıcı: 06 Şubat 2023 Pazartesi. Bitişi 10 bubat 2023 Cuma

2. Dönem Sonu Sorumluluk Sınavları (10, 11 ve 12. sınıflar için) başlangıç 17 Nisan 2023 Pazartesi. Bitiş 21 Nisan 2023 Cuma

Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları (Yıl Sonu) 05 Haziran 2023 Pazartesi. Bitiş 16 Haziran 2023 Cuma

Sorumluluk Sınavları ve ATP Öğrencileri için Staj Bitirme Sınavı (Resmî ve Özel Ortaöğretim Kurumlarında) başlangıç 05 Haziran 2023 Pazartesi. Bitiş 16 Haziran 2023 Cuma

2022-2023 Lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf 1. dönem ve 2.dönem sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

MEB 2022-2023 çalışmatakvimine göre okullarda sorumluluk sınavlarının tarihleri de belli oldu. Buna göre yukarıda belirtilen tarihler arasında sorumluluk sınavları yapılması bekleniyor. Öğrencilerin sorumuluk sınavları tarihlerini okul yönetimlerine bizzat sormalarında büyük ömen var. Dersin öğretmeni ile bire bir iletişime geçerek de sorumluluk sınavlarının net olarak ne zaman yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.