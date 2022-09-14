2022-2023 KYK yurt ücretlerine zam yapılacak mı? KYK yurtlarına zam yapılmayacak mı? KYK yurtları aylık ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK yurtlarında kalan yüz binlerce öğrenciyi sevindiren açıklamayı yaptı. Erdoğan 2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında ücretlere zam yapılmayacağını duyurdu.

2022-2023 KYK yurt ücretlerine zam yapılacak mı? KYK yurtlarına zam yapılmayacak mı? KYK yurtları aylık ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK yurtlarında kalan yüz binlerce öğrenciyi sevindiren açıklamayı yaptı. Erdoğan 2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında ücretlere zam yapılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde gündeme dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan KYK yurt zamlarına ilişkin de beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren açıklamasında KYK yurtlarında ücret artışı olmayacağını açıkladı.

2022-2023 KYK yurt ücretlerine zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105 yeni yurt binasının açılışı için Ankara'da düzenlenen törende konuşuyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

KYK yurtlarına zam yapılmayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yurt ücretlerinde bir değişiklik olmayacağının müjdesini buradan vermek isterim. Rakamlar apaçık ortadayken başka ülkeleri örnek gösteriyoprsa ya cahildir, ya da art niyetlidir. Kredi ve yurtlar meselesinde son 20 yılda Türkiye'nin kat ettiği mesafe ortadadır."

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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