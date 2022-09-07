2022-2023 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı | KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Milyonlarca öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamak üzere. YKS üniversite yerleştirmeleri ile üniversite kazanan adayların kayıtları da tamamlandı. Yüz binlerce öğrenci şimdi merakla KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Ücretinin uygun olması, temiz ve güvenli olması nedeniyle bu sene de KYK yurtlarına talep oldukça fazlaydı.

2022-2023 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı | Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon en çok da üniversite öğrencilerini etkiledi. Öğrenciler bütçelerine uygun olan KYK yurtlarında kalmak için başvurularını tamamladı. 24 Ağustos Çarşamba başlayan KYK yurt başvurusu süreci 28 Ağustos'ta sona erdi. KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? soruları ise pek çok üniversite öğrencisi tarafından sorulmaya başlandı. Adaylar sabırsızlıkla KYK Yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KYK yurt sonuçlarının bir kaç gün içinde GSB tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanması. Ancak sonuçların açıklanması oldukça yakın. Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları Eylül ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Bu sene de bir kaç gün gecikmeli olarak en geç 10 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

KYK yurt sonuçları internetten online olarak sorgulanabilir. E-Devlet mobil uygulama üzerinden yada https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresine giriş yaparak KYK yurt sonuçları sorgulanabilir.

2022-2023 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları 28 Ağustos tarihinde tamamlandı. Aradan geçen günlerde sonuçların açıklanması sabırsızlıkla bekleniyor. KYK yurt sonuçları açıklanır açıklanmaz e-devlet üzerinden sorgulama yapılabilir. KYK yurt sonuçlarının belli olmasıyla sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran vatandaşlarımız, başvuru sonuçları sorgulaması yapabilecekler.

KYK Yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK yurt kaydında istenen belgeler neler?

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

KYK yurdunda barınma hakkı hangi koşullarda iptal edilir?

1- Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

2-Yurt kurallarına uymayıp, yurttan çıkarma cezası alanların,

3-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

4- Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir ve yurtta barınmaları için yeniden müracaat etmeleri gerekir.

KYK yemek yardımı ne kadar?

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 37,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır. .