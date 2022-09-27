2022-2023 kırtasiye parası Ekim'de mi yatacak? Öğretmen kırtasiye parası (eğitim ödeneği) ek ders ile mi yatacak? MEB'de görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 2022-2023 kırtasiye parasının (eğitim ödeneği) ne zaman hesaplara yatacağını sabırsızlıkla bekliyor. Öğretmenler yeni döneme 12 Eylül'de başladı. Kırtasiye parasının da 12 Eylül'den itibaren yatması bekleniyordu. Ancak kırtasiye parası henüz hesaplara yatmadı.

2022-2023 kırtasiye parası Ekim'de mi yatacak? Öğretmen kırtasiye parası (eğitim ödeneği) ek ders ile mi yatacak? MEB'de görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 2022-2023 kırtasiye parasının (eğitim ödeneği) ne zaman hesaplara yatacağını sabırsızlıkla bekliyor. Öğretmenler yeni döneme 12 Eylül'de başladı. Kırtasiye parasının da 12 Eylül'den itibaren yatması bekleniyordu. Ancak kırtasiye parası henüz hesaplara yatmadı.

MEB bünyesinde görevli olan 1 milyona yakın öğretmen kırtasiye parasını (eğitim ödeneği) bekliyor. Öğretmenlere her yen eğitim öğretim yılının başında verilen kırtasiye parasının önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

2022-2023 kırtasiye parası Ekim'de mi yatacak?

Öğretmen kırtasiye parasının Eylül ayının sonunda ve Ekim ayının başında hesaplara yatması bekleniyor. 12 Eylül'den itibaren ödenmesi beklenen kırtasiye parası henüz öğretmen hesaplarına yansımadı. Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

Öğretmen kırtasiye parası (eğitim ödeneği) ek ders ile mi yatacak?

Öğretmenler ek derslerini her ayın ilk haftasında alıyor. 2022 kırtasiye parası ödemelerini henüz hesaplara yatmaması üzerine "Öğretmen kırtasiye parası (eğitim ödeneği) ek ders ile mi yatacak?" soruları sorulmaya başlandı. Öğretmen kırtasiye parasının ek ders ücretlerininden önce yatırılması bekleniyor.

Kırtasiye parası ne kadar?

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre kırtasiye parası; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

Kırtasiye parası nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır. Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

Kırtasiye parası ücretli öğretmenlere verilir mi?

Kırtasiye parası kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlere veriliyor.

İzne çıkan öğretmenden kırtasiye parası geri alınır mı, kesilir mi?

MEB'den gelen açıklamada ücretli yada ücretsiz izne çıkan öğretmenlerden kırtasiye parasının geri alınmaaycağı açıklandı. Kırtasiye parası alan öğretmenler daha sonra izine ayrılırsa bu ücret onlardan geri alınmaz yada kesinti yapılmaz.