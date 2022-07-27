2022-2023 İkinci öğretim üniversite harç ücretleri ne kadar? 4 yıllık-2 yıllık bölüm harçları kaç TL?

2022-2023 İkinci öğretim üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? 4 yıllık-2 yıllık bölüm harçları kaç TL? Üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar seçecekleri bölümlerin harç ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Bilindiği üzere örgün eğitimlerde harç ücreti alınmıyor. Ancak zamanında okulu bitiremeyenlerden, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim eğitimleri için ise harç ücretleri ödenmesi zorunlu.

2022-2023 İkinci öğretim üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? 4 yıllık-2 yıllık bölüm harçları kaç TL? Üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar seçecekleri bölümlerin harç ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Bilindiği üzere örgün eğitimlerde harç ücreti alınmıyor. Ancak zamanında okulu bitiremeyenlerden, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim eğitimleri için ise harç ücretleri ödenmesi zorunlu.

Birinci öğretim yani örgün öğretimde 2012 yılından bu yana harç ücretlerinin alınması uygulamasına son verilmişti. Ünivesite öğrencilerinin eğitim masraflarının hafifletilemesi için alınan bu karara göre birinci öğretim süresi içinde eğitimlerini tamamlayamayanlar ve ikinci öğretim öğrencilerinden harç ücreti alınmasına ise devam ediliyor.

2022-2023 İkinci öğretim üniversite harç ücretleri ne kadar?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. halktv.com.tr'de yer alan habere göre bölümlerin katkı payı ücretleri ise şöyle:

Tıp fakülteleri: 961 TL

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

Veterinerlik : 629 TL

Pilotaj: 765 TL

Bilgisayar: 630 TL

Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

Güzel Sanatlar: 513 TL

Fen Edebiyat: 463 TL

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

Açık Öğretim: 105 TL

Konservatuvar: 958 TL

Turizm: 463 TL

2022 Uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri ne kadar?

Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL

Pilotaj: 6.944 TL

Bilgisayar: 2.486 TL

Mühendislik: 2.486 TL

Mimarlık: 2.486 TL

Güzel sanatlar: 3.130 TL

Fen edebiyat: 2.084 TL

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL

İletişim fakültesi: 1.564 TL

İkinci öğretimde üniversite harcı var mı?

Üniversitelerin ikinci öğretiminde, zaktan eğitimde ve Açıköğretim Fakültelerinde harç uygulaması devam ediyor. Öğrenciler ikinci öğretimde seçtikleri programa göre değişen harçları her dönem hatırmak zorundadır. İkinci öğretim harçları oldukça yüksektir. 1000 TL ile 2000 TL arasında değişen harç ücretleri her dönem yatırılmak zorundadır. Ancak öğrgün öğretimde harç alınmıyor.