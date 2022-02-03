Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar? Bilindiği üzere 2012 yılında alınan karar doğrultusunda üniversitelerin örgün öğretiminde yani birinci öğretimde üniversite harçları kaldırıldı. Ancak ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde üniversite harcı uygulamasına devam ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar dönemi kayıtlarını yaptıracak olan üniversite öğrencileri harçların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri...

Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar? Bilindiği üzere 2012 yılında alınan karar doğrultusunda üniversitelerin örgün öğretiminde yani birinci öğretimde üniversite harçları kaldırıldı. Ancak ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde üniversite harcı uygulamasına devam ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar dönemi kayıtlarını yaptıracak olan üniversite öğrencileri harçların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri...

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı yüksek öğrenim kurumlarında da tamamlandı. Bütünleme sınavlarına katılan öğrenciler ikinci dönemin başlaamasına sayılı günler kala harç ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Üniversite harçları örgün eğitimden de alınıyordu ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile örgün eğitimden alınan harçlar kaldırıldı. Uzaktan eğitim bölümlerinden ve ikinci öğretim bölümlerinden üniversite harcı alınıyor.

Üniversite harç ücretleri 2022

Veterinerlik: 2549 Lira

Pilotaj: 5098 Lira

Bilgisayar: 1825 Lira

İnşaat: 1825 Lira

Mimarlık: 1825 Lira

Fen Edebiyat: 1530 Lira

Hukuk: 1379 Lira

İktisat: 1379 Lira

İşletme: 1379 Lira

Tıp fakülteleri: 706 Lira

Diş hekimliği:590 Lira

Veterinerlik: 462 Lira

Pilotaj: 562 Lira

Bilgisayar: 463 Lira

İnşaat: 463 Lira

Mimarlık: 463 Lira

Güzel SanaLiraar: 377 Lira

Fen Edebiyat: 340 Lira

Hukuk: 374 Lira

İktisat: 374 Lira

İşletme: 374 Lira

İlahiyat: 340 Lira

Eğitim: 340 Lira

Yabancı Dil: 340 Lira

İletişim: 340 Lira

Açık Öğretim: 77 Lira

Konservatuvar: 703 Lira

Turizm: 227 Lira

İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?

Üniversite harçları eğitim öğretim yılında iki kere ödeniyor. Güz ve Bahar döneminde ödenen üniversite harçlarından sonra öğrenciler kayıt yenilemelerini tamamlıyor. Üniversite harçları bölümden bölüme farklılık gösteriyor. Örneğin, hukuk fakültesi (2. öğretim) kazanan bir öğrenci toplamda 1379 TL harç ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücretin 689,50 TL'sini güz döneminde 689,50 TL'sini ise bahar döneminde ödeyecek. İşte 2022 uzaktan eğitim ve ikinci öğretim üniversite harç ücretleri...

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı Öğrenci Katkısı (TL) Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL) Tıp Fakültesi 706 Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi 590 Veteriner Fakültesi 462 2,549 Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 562 5,098 Teknik Eğitim Fakültesi 335 1,370 İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 480 Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi

İnşaat Fakültesi

Kimya Metalurji Fakültesi

Maden Fakültesi

Makine Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Teknoloji Fak.

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Orman Fakültesi

Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yer Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi 463 1.661 Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi

Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.

Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

İcra Sanatları Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Su Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi 377 2,298 Fen Fakültesi

Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi 340 1,530 Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri Fakültesi 374 1,379 Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Mesleki Eğitim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.

Ticaret Turizm Eğitim Fak.

Turizm Fakültesi

İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Yabancı Diller Fakültesi 340 1,226 Fen-Edebiyat Fakültesi

(Edebiyat ve Sosyal Programlar)

İletişim Bilimleri Fakültesi

İletişim Fakültesi 340 1,148 Açıköğretim Fakültesi 77 Yabancı Dil Destek Birimleri

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

Yabancı Dil Hazırlık Okulları Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir. Devlet Konservatuvarı 703 5,098 Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 562 5,098 Sivil Havacılık Yüksekokulu 463 1,825 Mesleki Teknoloji Yüksekokulu

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu 271 2,297 Bankacılık ve Sigorta Y.O.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulları

Endüstriyel Sanatlar Y.O.

Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.

Moda ve Tasarım Y.O.

Turizm ve Otel İşl. Y.O.

Turizm ve Otelcilik Y.O.

Turizm İşletmeciliği Y.O.

Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.

Sağlık Bilimleri Y.O.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Hemşirelik Yüksekokulu

Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.

Tapu Kadastro Y.O.

Hayvansal Üretim Y.O.

Yabancı Diller Yüksekokulu 227 1,379 Engelliler Entegre Yüksekokulu 207 2.298 Tapu Kadastro M.Y.O.

Maliye M.Y.O.

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.

Turizm ve Otelcilik M.Y.O.

Meslek Yüksekokulları

Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

Veteriner MYO

Turizm M.Y.O.

Ormancılık M.Y.O.

Sivil Havacılık Meslek Y.O.

Sosyal Bilimler Meslek Y.O.

Teknik Bilimler Meslek Y.O.

Uzaktan Öğretim M.Y.O.

Adalet M.Y.O.

Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O.

Gıda ve Tarım M.Y.O.

Tarım M.Y.O.

Güvenlik M.Y.O.

Güvenlik ve Koruma M.Y.O.

Ulaştırma M.Y.O.

Yerel Yönetimler M.Y.O.

Deniz Teknolojileri M.Y.O.

Güzel Sanatlar MYO

Otomotiv M.Y.O

Sanat ve Tasarım M.Y.O.

Tasarım M.Y.O.

Endüstriyel Sanatlar M.Y.O 227 919 Denizcilik Y.O.

Denizcilik M.Y.O.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. 227 1,148 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

(Açıköğretim Programları hariç) 885

Üniversite harcı nedir?

Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.

Ikinci öğretim üniversite harçları nereye yatırılıyor?

İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde öğrenim görecek öğrencilerimizin öğrenim ücretleri en yakın Vakıfbank banka şubelerinden yatırılabilir.

Üniversite harcını kimler ödemez?

Üniversitelerin birinci öğretim öğrencileri harç ücreti ödemez. Ancak okulun uzayan döneminde harç ücreti ödemek zorunludur.

Öğrencilerin okudukları bölümde her dönem için bölüm başarı sırasında yüzde 10'luk dilime girmeleri halinde ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen daha düşük harç ücretini öder.

Örneğin, normal harç ücreti 500 TL ise yüzde 10'luk dilime girdiyseniz bir sonraki dönem 100 TL gibi bir harç ücreti ödersiniz. .