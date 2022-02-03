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TIMETURK / GENEL / Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?

Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?

Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar? Bilindiği üzere 2012 yılında alınan karar doğrultusunda üniversitelerin örgün öğretiminde yani birinci öğretimde üniversite harçları kaldırıldı. Ancak ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde üniversite harcı uygulamasına devam ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar dönemi kayıtlarını yaptıracak olan üniversite öğrencileri harçların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri...

1 Saat Önce
2022-02-03 15:18:09
Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?

Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar? Bilindiği üzere 2012 yılında alınan karar doğrultusunda üniversitelerin örgün öğretiminde yani birinci öğretimde üniversite harçları kaldırıldı. Ancak ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde üniversite harcı uygulamasına devam ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar dönemi kayıtlarını yaptıracak olan üniversite öğrencileri harçların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri...

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı yüksek öğrenim kurumlarında da tamamlandı. Bütünleme sınavlarına katılan öğrenciler ikinci dönemin başlaamasına sayılı günler kala harç ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Üniversite harçları örgün eğitimden de alınıyordu ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile örgün eğitimden alınan harçlar kaldırıldı. Uzaktan eğitim bölümlerinden ve ikinci öğretim bölümlerinden üniversite harcı alınıyor.

Üniversite harç ücretleri 2022

Veterinerlik: 2549 Lira
Pilotaj: 5098 Lira
Bilgisayar: 1825 Lira
İnşaat: 1825 Lira
Mimarlık: 1825 Lira
Fen Edebiyat: 1530 Lira
Hukuk: 1379 Lira
İktisat: 1379 Lira
İşletme: 1379 Lira
Tıp fakülteleri: 706 Lira
Diş hekimliği:590 Lira
Veterinerlik: 462 Lira
Pilotaj: 562 Lira
Bilgisayar: 463 Lira
İnşaat: 463 Lira
Mimarlık: 463 Lira
Güzel SanaLiraar: 377 Lira
Fen Edebiyat: 340 Lira
Hukuk: 374 Lira
İktisat: 374 Lira
İşletme: 374 Lira
İlahiyat: 340 Lira
Eğitim: 340 Lira
Yabancı Dil: 340 Lira
İletişim: 340 Lira
Açık Öğretim: 77 Lira
Konservatuvar: 703 Lira
Turizm: 227 Lira

İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?

Üniversite harçları eğitim öğretim yılında iki kere ödeniyor. Güz ve Bahar döneminde ödenen üniversite harçlarından sonra öğrenciler kayıt yenilemelerini tamamlıyor. Üniversite harçları bölümden bölüme farklılık gösteriyor. Örneğin, hukuk fakültesi (2. öğretim) kazanan bir öğrenci toplamda 1379 TL harç ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücretin 689,50 TL'sini güz döneminde 689,50 TL'sini ise bahar döneminde ödeyecek. İşte 2022 uzaktan eğitim ve ikinci öğretim üniversite harç ücretleri...

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı

Öğrenci Katkısı (TL)

Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL)

Tıp Fakültesi

706

Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

590

Veteriner Fakültesi

462

2,549

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)

562

5,098

Teknik Eğitim Fakültesi

335

1,370

İTÜ İşletme Fakültesi Müh.

480

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makine Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fak.
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Orman Fakültesi
Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yer Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi

463

1.661

Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.
Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
İcra Sanatları Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Su Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi

377

2,298

Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi

340

1,530

Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi

374

1,379

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.
Ticaret Turizm Eğitim Fak.
Turizm Fakültesi
İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi

340

1,226

Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi

340

1,148

Açıköğretim Fakültesi

77

Yabancı Dil Destek Birimleri
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
Yabancı Dil Hazırlık Okulları

Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir.

Devlet Konservatuvarı

703

5,098

Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)

562

5,098

Sivil Havacılık Yüksekokulu

463

1,825

Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu

271

2,297

Bankacılık ve Sigorta Y.O.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulları
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.
Moda ve Tasarım Y.O.
Turizm ve Otel İşl. Y.O.
Turizm ve Otelcilik Y.O.
Turizm İşletmeciliği Y.O.
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Sağlık Bilimleri Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hemşirelik Yüksekokulu
Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.
Tapu Kadastro Y.O.
Hayvansal Üretim Y.O.
Yabancı Diller Yüksekokulu

227

1,379

Engelliler Entegre Yüksekokulu

207

2.298

Tapu Kadastro M.Y.O.
Maliye M.Y.O.
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Veteriner MYO
Turizm M.Y.O.
Ormancılık M.Y.O.
Sivil Havacılık Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Uzaktan Öğretim M.Y.O.
Adalet M.Y.O.
Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O.
Gıda ve Tarım M.Y.O.
Tarım M.Y.O.
Güvenlik M.Y.O.
Güvenlik ve Koruma M.Y.O.
Ulaştırma M.Y.O.
Yerel Yönetimler M.Y.O.
Deniz Teknolojileri M.Y.O.
Güzel Sanatlar MYO
Otomotiv M.Y.O
Sanat ve Tasarım M.Y.O.
Tasarım M.Y.O.
Endüstriyel Sanatlar M.Y.O

227

919

Denizcilik Y.O.
Denizcilik M.Y.O.
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O.

227

1,148

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(Açıköğretim Programları hariç)

885

Üniversite harcı nedir?

Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.

Ikinci öğretim üniversite harçları nereye yatırılıyor?

İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde öğrenim görecek öğrencilerimizin öğrenim ücretleri en yakın Vakıfbank banka şubelerinden yatırılabilir.

Üniversite harcını kimler ödemez?

Üniversitelerin birinci öğretim öğrencileri harç ücreti ödemez. Ancak okulun uzayan döneminde harç ücreti ödemek zorunludur.

Öğrencilerin okudukları bölümde her dönem için bölüm başarı sırasında yüzde 10'luk dilime girmeleri halinde ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen daha düşük harç ücretini öder.

Örneğin, normal harç ücreti 500 TL ise yüzde 10'luk dilime girdiyseniz bir sonraki dönem 100 TL gibi bir harç ücreti ödersiniz. .

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