Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?
Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar? Bilindiği üzere 2012 yılında alınan karar doğrultusunda üniversitelerin örgün öğretiminde yani birinci öğretimde üniversite harçları kaldırıldı. Ancak ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde üniversite harcı uygulamasına devam ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar dönemi kayıtlarını yaptıracak olan üniversite öğrencileri harçların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri...
2022-02-03 15:18:09
Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar? Bilindiği üzere 2012 yılında alınan karar doğrultusunda üniversitelerin örgün öğretiminde yani birinci öğretimde üniversite harçları kaldırıldı. Ancak ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde üniversite harcı uygulamasına devam ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar dönemi kayıtlarını yaptıracak olan üniversite öğrencileri harçların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri...
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı yüksek öğrenim kurumlarında da tamamlandı. Bütünleme sınavlarına katılan öğrenciler ikinci dönemin başlaamasına sayılı günler kala harç ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Üniversite harçları örgün eğitimden de alınıyordu ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile örgün eğitimden alınan harçlar kaldırıldı. Uzaktan eğitim bölümlerinden ve ikinci öğretim bölümlerinden üniversite harcı alınıyor.
Üniversite harç ücretleri 2022
Veterinerlik: 2549 Lira
Pilotaj: 5098 Lira
Bilgisayar: 1825 Lira
İnşaat: 1825 Lira
Mimarlık: 1825 Lira
Fen Edebiyat: 1530 Lira
Hukuk: 1379 Lira
İktisat: 1379 Lira
İşletme: 1379 Lira
Tıp fakülteleri: 706 Lira
Diş hekimliği:590 Lira
Veterinerlik: 462 Lira
Pilotaj: 562 Lira
Bilgisayar: 463 Lira
İnşaat: 463 Lira
Mimarlık: 463 Lira
Güzel SanaLiraar: 377 Lira
Fen Edebiyat: 340 Lira
Hukuk: 374 Lira
İktisat: 374 Lira
İşletme: 374 Lira
İlahiyat: 340 Lira
Eğitim: 340 Lira
Yabancı Dil: 340 Lira
İletişim: 340 Lira
Açık Öğretim: 77 Lira
Konservatuvar: 703 Lira
Turizm: 227 Lira
İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?
Üniversite harçları eğitim öğretim yılında iki kere ödeniyor. Güz ve Bahar döneminde ödenen üniversite harçlarından sonra öğrenciler kayıt yenilemelerini tamamlıyor. Üniversite harçları bölümden bölüme farklılık gösteriyor. Örneğin, hukuk fakültesi (2. öğretim) kazanan bir öğrenci toplamda 1379 TL harç ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücretin 689,50 TL'sini güz döneminde 689,50 TL'sini ise bahar döneminde ödeyecek. İşte 2022 uzaktan eğitim ve ikinci öğretim üniversite harç ücretleri...
|
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı
|
Öğrenci Katkısı (TL)
|
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL)
|
Tıp Fakültesi
|
706
|
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
590
|
|
Veteriner Fakültesi
|
462
|
2,549
|
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)
|
562
|
5,098
|
Teknik Eğitim Fakültesi
|
335
|
1,370
|
İTÜ İşletme Fakültesi Müh.
|
480
|
|
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
|
463
|
1.661
|
Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi
|
377
|
2,298
|
Fen Fakültesi
|
340
|
1,530
|
Hukuk Fakültesi
|
374
|
1,379
|
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
|
340
|
1,226
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
340
|
1,148
|
Açıköğretim Fakültesi
|
77
|
|
Yabancı Dil Destek Birimleri
|
Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir.
|
|
Devlet Konservatuvarı
|
703
|
5,098
|
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)
|
562
|
5,098
|
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|
463
|
1,825
|
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
|
271
|
2,297
|
Bankacılık ve Sigorta Y.O.
|
227
|
1,379
|
Engelliler Entegre Yüksekokulu
|
207
|
2.298
|
Tapu Kadastro M.Y.O.
|
227
|
919
|
Denizcilik Y.O.
|
227
|
1,148
|
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|
|
885
Üniversite harcı nedir?
Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.
Ikinci öğretim üniversite harçları nereye yatırılıyor?
İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde öğrenim görecek öğrencilerimizin öğrenim ücretleri en yakın Vakıfbank banka şubelerinden yatırılabilir.
Üniversite harcını kimler ödemez?
Üniversitelerin birinci öğretim öğrencileri harç ücreti ödemez. Ancak okulun uzayan döneminde harç ücreti ödemek zorunludur.
Öğrencilerin okudukları bölümde her dönem için bölüm başarı sırasında yüzde 10'luk dilime girmeleri halinde ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen daha düşük harç ücretini öder.
Örneğin, normal harç ücreti 500 TL ise yüzde 10'luk dilime girdiyseniz bir sonraki dönem 100 TL gibi bir harç ücreti ödersiniz. .
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