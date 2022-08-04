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2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açıklacak?

'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun cevabını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre belirlendi. Peki okullar ilkokul, ortaokul ve liseler için ne zaman açılacak?

2 Saat Önce
2022-08-04 18:30:56
2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açıklacak?

Yeni eğitim öğretim yılına bir aydan az bir süre kala okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açıklacak? İşte detaylar...

Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Anaokulları ve birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek. Uyum eğitim haftası, akademik yılın başlamasından bir hafta önce yapılır. .

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