2022-2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı? Açık Lise (Açık Öğretim Lisesi) kayıtları başladı mı? Açık Lise kayıtları ne zaman bitiyor? soruları son zamanlarda AÖL öğrencileri ve çocuklarını AÖL'ye kayıt yaptırmayı düşünen veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. MEB'den merakla beklenen açıklama 22 Ağustos tarihinde geldi. Peki AÖL kayıtları başvuru tarihi son gün ne zaman?

Lise yerlelştirme süreci neredeyse tamamladı. Liseye yerleşemeyen yada eğitimini Açık Lise'de devam etmek isteyen binlerce kişi kayıtların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. MEB'den merakla beklenen konuya ilişkin flaş bir duyru yapıldı. 2022-2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı? Açık Lise (Açık Öğretim Lisesi) kayıtları başladı mı? Açık Lise kayıtları ne zaman bitiyor? sorularına MEB yaptığı duyuru ile yanıt vermiş oldu. İşte Açık Lise (AÖL) kayıt takvimine dair detaylar...

2022-2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı?

Açık Lise kayıtlarının başladığı duyuruldu. İlk kez Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptıracak olanlar ve kayıtlarını yenilemek isteyenler için sistem açıldı. Geçtiğimiz sene Açık Lise AÖL kayıtları 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. MEB'den gelen son açıklamaya göre Açık Lise ilk kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri 22 Ağustos 7 Ekim arası olarak açıklandı.

Açık Lise (Açık Öğretim Lisesi) kayıtları başladı mı?

Açık Lise (AÖL) kayıtları yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala başladı. Açık Lise'ye kayıt olmak isteyenler ve Açık Lise öğrencileri kayıtlarını 22 Ağustos'ta yenileyebilir.

AÖL kayıt son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 kayıtları için ise son gün 7 Ekim. 7 Ekim'de mesai bitimine kadar adaylar kayıtlarını yapabilir.

AÖL'ye kimler kayıt yaptırabilir?

Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri taşrada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz; istedikleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ilk kaydını yaptırabilir, daha sonraki iş ve işlemleri için ilk kaydını yaptırdığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüne gitmek zorunda değildir. Her Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne aynı yetkilerin verilmiş olması nedeni ile kendine en uygun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden belgelerini alabilir, iş ve işlemlerini yaptırabilir.

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesi'ne nasıl kayıt yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencimiz, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.