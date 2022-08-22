2022-2023 Açık Lise kayıtları başladı mı? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açıköğretim Lisesi kayıtları son gün ne zaman? Binlerce ailenin ve öğrencinin merakla beklediği açık lise ilk kayıtlar ve kayıt yenileme tarihleri MEB tarafından açıklandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk defa açık liseye kayıt yaptıracak olanlar ve var olan kayıtlarını yenilemek isteyenler için süreç 22 Ağustos'ta başladı. Açıköğretim Lisesi AÖL kayıtları 7 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek.

2022-2023 Açık Lise kayıtları başladı mı? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açıköğretim Lisesi kayıtları son gün ne zaman? Binlerce ailenin ve öğrencinin merakla beklediği açık lise ilk kayıtlar ve kayıt yenileme tarihleri MEB tarafından açıklandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk defa açık liseye kayıt yaptıracak olanlar ve var olan kayıtlarını yenilemek isteyenler için süreç 22 Ağustos'ta başladı. Açıköğretim Lisesi AÖL kayıtları 7 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek.

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren lise tercih maratonu sona erdi. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu istedikleri okula yerleşti. Açık liseye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve veliler de kayıtların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama MEB'den geldi.

Açık Lise kayıtları başladı mı?

Binlerce kişinin kayıt yaptırmak için beklediği açık lise AÖL kayıtlarına ilişkin flaş gelişme duyuruldu. Açık liseye kayır yaptırmayı düşünen öğrenciler ''AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene Açık Lise AÖL kayıtları 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. MEB'den gelen son açıklamaya göre Açık Lise ilk kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri 22 Ağustos 7 Ekim arası olarak açıklandı.

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

2022-2023 Açık Lise ilk kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos Pazartesi günü başladı. Kayıtlar 7 Ekim'e kadar devam edecek. 7 Ekim mesai saatlerine kadar Açık Lise (AÖL) kayıtları devam edecek.

Açıköğretim Lisesi kayıtları son gün ne zaman?

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 ilk kez kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son gün 7 Ekim.

Açık Lise kayıtları nasıl yapılır?

Açık Lise kayıtları yapabilmek için öncelikle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda kayıt bilgilerini eksiksiz ve hatasız şekilde doldurup kaydetmeniz gerekiyor.

2022-2023 Açık Lise (AÖL) detayları

1) Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir.

3) Tutuklu veya hükümlü olup 2022-1 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılan sınav takvimine göre devam etmektedir.

4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2022-1 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2022-1 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2022-1 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

NOT:

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

6) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;

-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,

-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,

-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,

-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

-Islah evinde kalanlar,

-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,

-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;

2022-1 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2022-1 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

2022-1 Dönemi kayıt yeniletmek için e-posta, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini takip etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır. .