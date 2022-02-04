2022-2021 İzmir'in nüfusu kaç, ne kadar? 2022'de İzmir'de kaç kişi var? İzmir'de kaç kişi ikamet ediyor? 2021-2022 Türkiye nüfus verileri açıklandı. Buna göre ülkemizde geçen yıla oranla nüfus 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. Ülkemizin en kalabalık şehri unvanı yine İstanbul'da. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da İzmir'in 2022 nüfusunun ne kadar olduğunu merak ediyor.

2022-2021 İzmir'in nüfusu kaç, ne kadar? 2022'de İzmir'de kaç kişi var? İzmir'de kaç kişi ikamet ediyor? 2021-2022 Türkiye nüfus verileri açıklandı. Buna göre ülkemizde geçen yıla oranla nüfus 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. Ülkemizin en kalabalık şehri unvanı yine İstanbul'da. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da İzmir'in 2022 nüfusunun ne kadar olduğunu merak ediyor.

Türkiye'nin yeni yıldaki nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfus verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'de nüfus bir önceki yıla göre yani 2020'ye göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

2022-2021 İzmir'in nüfusu kaç, ne kadar?

Açıklanan rakamlara göre İzmir'in nüfusu 4 milyon 425 bin 789 kişi oldu. İzmir'i nüfus sayısı bakımdan Bursa takip ediyor. Bursa'nın nüfusu da 3 milyon 147 bin 818 kişi olduğu açıklandı.

İstanbul nüfusu kaç? 2021-2022

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye çıktı.

Türkiye'de kaç erkek kaç kadın var?

2021'de erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

En az nüfusa sahip il hangisi?

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Nufusu en çok artan il hangisi?

Tekirdağ'ın 1 milyon 55 bin 412 kişi olan nüfusu 25 bin 653 kişi artarak 1 milyon 81 bin 65 kişi oldu. Açıklanan ayrıntılı istatistiklere göre nüfus artış oranı binde 24 olan Tekirdağ, Türkiye'de nüfusu en fazla artan il olarak kayıtlara geçti.

Ortalama yaşam süresi ne kadar?

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78.6 yıl, erkekler için 75.9 yıl ve kadınlar için 81.3 yıl oldu.