2021 YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS'de en fazla kaç tercih yapılır?

2021 YKS sınavına giren milyonlarca kişi YKS tercihleri için çalışmalara şimdiden başladı. YKS sonuçlarının da açıklanmasıyla adaylar aldıkları puana göre en uygun tercihi yapmaya çalışacak. Ancak tercih hakkının sınırlı olması adayları biraz zorluyor. Peki YKS'de en fazla kaç tercih yapılır? 2021 YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS'de en çok kaç üniversite, bölüm tercih edilir?

2021 YKS sınavına giren milyonlarca kişi YKS tercihleri için çalışmalara şimdiden başladı. YKS sonuçlarının da açıklanmasıyla adaylar aldıkları puana göre en uygun tercihi yapmaya çalışacak. Ancak tercih hakkının sınırlı olması adayları biraz zorluyor. Peki YKS'de en fazla kaç tercih yapılır? 2021 YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS'de en çok kaç üniversite, bölüm tercih edilir?

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca kişiyi tercih telaşı sardı. Tercihler için çalışmalara şimdiden başlayan adaylar iyi bir ünivesitede istedikleri bölümü okuyabilmenin hayalini kuruyor. Tercihlerde en önemli noktalardan biri adayların sıralamasıdır. Aldıkları puana ve sıralamalara göre tercih yapacak olan adaylar sınırlı olan tercih hakkı nedeniyle zorlanıyor.

YKS'de kaç tercih yapılır?

YKS tercihi yapacak olan adaylar tercih yapmadan önce seçtikleri üniversiteyi ve bölümü iyice araştırmalarını öneririz. Adaylar YKS'de 24 tercih hakkına sahip olacak. Yani YKS tercihinde en fazla 24 tercih yapılacak. Adaylar kafalarınaki üniversite ve bölümleri en fazla 24'e kadar elemeleri gerekecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 YKS üniversite tercihleri henüz başlamadı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek. YKS tercihi yapmak isteyenler "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan tercihlerini yapabilecek.

YKS'de tercih yapmak için baraj puanı kaç?

150 ve üzeri puan alanlar meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

Devlet üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjanlar ne kadar?

Üniversitelerin kontenjanları belli oldu. Devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı. KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

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