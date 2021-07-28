2021 YKS birincisi kim? YKS şampiyonları kimler? YKS şampiyonları hangi ilden çıktı? (Sayısal-Sözel-Eşit ağırlık)

2021 YKS birincisi kim? YKS şampiyonları kimler? YKS şampiyonları hangi ilden çıktı? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını dört gözle bekliyordu. 2021 YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla YKS sınavına giren adaylar YKS şampiyonlarını, birincilerini merak etmeye başladı. Peki 2021 YKS'de kim tam puan yaptı? YKS'de 500 tam puan kim aldı? Sayısal-Sözel-Eşit ağırlık alanlarında YKS birincisi kim oldu?

2021 YKS birincisi kim? YKS şampiyonları kimler? YKS şampiyonları hangi ilden çıktı? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını dört gözle bekliyordu. 2021 YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla YKS sınavına giren adaylar YKS şampiyonlarını, birincilerini merak etmeye başladı. Peki 2021 YKS'de kim tam puan yaptı? YKS'de 500 tam puan kim aldı? Sayısal-Sözel-Eşit ağırlık alanlarınad YKS birincisi kim oldu?

2021 YKS birincisi kim?

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS şampiyonları da merak edilmeye başlandı. ÖSYM Başkanı Aygün YKS birincilerinin hangi ilden çıktığını açıkladı. İşte YKS şampiyınları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de birinci olan illeri açıkladı. Buna göre, TYT birincisi Adana, AYT birincileri sayısalda Adana, eşit ağırlıkta Konya ve sözelde Adana oldu. YDT birincileri ise, Almancada Balıkesir, Arapçada Konya, Fransızca ve İngilizcede İstanbul, Rusçada Bursa oldu.

YKS birincileri belli oldu mu?

YKS birincilerinin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Şimdilik YKS birincilerinin isimleri belli değil.

YKS şampiyonları hangi ilden çıktı?

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana

YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 YKS tercih süreci ile ilgili takvim belli oldu. ÖSYM Başkanı Aygün YKS tercihlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.