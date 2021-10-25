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2021 öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 15 bin sözlü öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?
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2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri | Öğretmen atama (sözlü sınav) mülakat merkezleri belli oldu mu?

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2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri | Öğretmen atama (sözlü sınav) mülakat merkezleri belli oldu mu?

2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri | Öğretmen atama mülakat merkezleri belli oldu mu? Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi için kritik gün geldi. Öğretmenlerin katılacağı sözlü mülakat sınavlarının yapılacağı yerler 25 Ekim'de belli olacaktı. 15 bin öğretmen ataması için sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri aralığında yapılmıştı. İşte 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerlerine ilişkin detaylar...

2 Saat Önce
2021-10-25 08:42:20
2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri | Öğretmen atama (sözlü sınav) mülakat merkezleri belli oldu mu?

2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri | Öğretmen atama mülakat merkezleri belli oldu mu? Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi için kritik gün geldi. Öğretmenlerin katılacağı sözlü mülakat sınavlarının yapılacağı yerler 25 Ekim'de belli olacaktı. 15 bin öğretmen ataması için sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri aralığında yapılmıştı. İşte 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerlerine ilişkin detaylar...

Binlerce öğretmen 15 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklanması ile sevinmişti. Ek atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 15 bin örğreten ataması için başvurularını tamamladı. Adaylar 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri aralığında yapmıştı. Sözlü sınavların (mülakat) 12-27 Kasım 2021 tarihinde yapılağı takvimde belirtildi. Peki 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri (sözlü sınav) belli oldu mu? Öğretmen atama (sözlü sınav) mülakat merkezleri belli oldu mu?

2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu?

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında araştırma yapıyor. 15 bin öğretmen atamasına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. 15 bin öğretmen atama takviminde sözlü sınavların 12-27 Kasım 2021 tarihinde yapılacağı belirtildi. Sözlü sınav mülakat başvurusu yapan adaylar mülakat yerlerrin açıklanıp açıuklamasığını merak ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 25 Ekim tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

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Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 20222 tarihlerinde alınacak olup atama sonuçları ise 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

İşte 15 bin öğretmen atama takvimi

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15 bin öğrettmen ataması kontenjanları

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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